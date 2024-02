Original-Research: UniDevice AG (von GBC AG): KAUFEN

^ Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG Unternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: KAUFEN Kursziel: 2,90 Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer, Cosmin Filker Vorläufige Zahlen 2023: Umsatz- und Ergebnisentwicklung erwartungsgemäß unter Vorjahresniveau; zweithöchster Umsatz in der Unternehmensgeschichte erreicht; Rating KAUFEN; Kursziel 2,90 EUR Gemäß den am 19.02.2024 gemeldeten vorläufigen Zahlen hat die UniDevice AG das Geschäftsjahr 2023 erwartungsgemäß unter dem Rekordjahr 2022 abgeschlossen. Dies vor dem Hintergrund einer zurückhaltenden Kaufbereitschaft der Kunden als Folge einer sinkenden Kaufkraft der Verbraucher und der damit verbundenen anhaltenden Kaufzurückhaltung bei hochpreisigen Elektronikgeräten. Konkret erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 436,18 Mio. EUR (2022: 460,52 Mio. EUR). Damit lag der Umsatz leicht über unseren Erwartungen (GBC-Schätzung 2023e: 425,97 Mio. EUR). Dementsprechend positiv verlief das vierte und damit wichtigste Geschäftsquartal, in dem im Rahmen der zahlreichen absatzfördernder Sales-Events Quartalsumsätze in Höhe von 150,21 Mio. EUR (Vorjahr: 143,90 Mio. EUR) und damit über Vorjahresniveau er-zielt wurden. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Umsatzerlöse des Gesamtjahres 2023 trotz des Rückgangs weiterhin auf einem hohen Niveau liegt und letztlich der zweithöchste Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt wurde. Der ausgewiesene vorläufige Jahresüberschuss in Höhe von 1,60 Mio. EUR liegt jedoch unter unseren Erwartungen (GBC-Prognose: 2,00 Mio. EUR) und unterhalb des Vorjahreswertes in Höhe von 2,90 Mio. EUR. Zurückzuführen ist dies nach Angaben des Unter-nehmens in erster Linie auf das niedrigere Umsatzniveau im Vergleich zum Vorjahr (-5,3%). Zudem hat sich die Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr von 2,3% auf nun-mehr 1,7% reduziert, was auf den überwiegenden Verkauf von margenschwachen Produkten im Produktmix hindeuten könnte. Für die kommenden beiden Geschäftsjahre halten wir an unsere bisherigen Prognosen fest. Für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 rechnen wir weiterhin mit Umsatzerlösen in Höhe von 460,05 Mio. EUR bzw. 483,05 Mio. EUR und erwarten damit eine Rückkehr zum Umsatzwachstum. Dabei unterstellen wir eine Verbesserung des Konsumklimas und damit eine Erholung der Kaufzurückhaltung. Auf der Ergebnisebene gehen wir von einer deutlichen Verbesserung der Rohertragsmarge aus und erwarten daher eine durchweg positive Ergebnisentwicklung in den konkreten Schätzjahren 2024 und 2025. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnen wir daher mit einem Jahresüber-schuss in Höhe von 3,10 Mio. EUR und für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahres-überschuss in Höhe von 3,36 Mio. Dabei ist die UniDevice AG gut in das neue Jahr gestartet. Mit einem Monatsumsatz im Januar in Höhe von 42,02 Mio. EUR (Vorjahresmonat: 29,59 Mio. EUR) wurde der Vorjahreswert deutlich übertroffen. Mit der deutlichen Umsatzsteigerung geht auch eine Verbesserung der Rohmarge auf 1,52% (Vormonat: 1,48%) einher. Zudem wurde laut Unternehmensangaben im Februar 2024 erstmals ein Tagesumsatz in Höhe von 8 Mio. EUR erzielt. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 2,90 EUR (bisher: 3,00 EUR) ermittelt. Die leichte Kurszielherabsetzung ist auf die Erhöhung des risikolosen Zinssatz und die damit einhergehenden höheren Kapitalkosten zurückzuführen. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28937.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

