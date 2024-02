Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 21.02.2024 Kursziel: 3,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,30 auf EUR 3,20. Zusammenfassung: clearvise hat ihre 0,8 MW-Biogasanlage verkauft und sich damit aus dem Biogasgeschäft zurückgezogen. Wir begrüßen diese Portfoliobereinigung, da der komplexe Biogasanlagenbetrieb inklusive Substratbeschaffung Ressourcen gebunden hat, die nunmehr für das Kerngeschäft, den Betrieb von Wind- und PV-Anlagen, frei werden. Außerdem stellt clearvise ihren größten Solarpark Klettwitz-Nord (90 MW) auf dynamische Einspeisung um, was eine zusätzliche Einspeisung von ca. 1.400 MWh p.a. ermöglicht. 2023 steigerte das Unternehmen die Stromproduktion um 8% J/J auf 534 GWh. Damit liegt clearvise genau in der Mitte der Guidance von 513 GWh - 555 GWh und über unserer Schätzung von 515 GWh. Wir berücksichtigen die Portfoliooptimierungen und das Stromproduktionsergebnis in unseren Schätzungen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR3,20 (bisher: EUR3,30). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.30 to EUR 3.20. Abstract: clearvise has sold its 0.8 MW biogas plant and has thus withdrawn from the biogas business. We welcome this portfolio streamlining as the complex biogas plant operation, including substrate procurement, has tied up resources that will now be freed up for the core business, the operation of wind and PV plants. In addition, clearvise is converting its largest solar park Klettwitz-Nord (90 MW) to dynamic feed-in, which will enable an additional feed-in of approx. 1,400 MWh p.a. In 2023, the company increased electricity production by 8% y/y to 534 GWh. This puts clearvise right in the middle of guidance of 513 GWh - 555 GWh and above our forecast of 515 GWh. We take into account the portfolio optimisations and the electricity production result in our estimates. An updated DCF model results in a new price target of EUR3.20 (previously: EUR3.30). We reiterate our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28953.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °