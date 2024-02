Palladium: Nachfrage zieht an

In dem seit nunmehr mittelfristigen Abwärtstrend zeichnen sich beim Industriemetall Palladium seit November letzten Jahres deutliche Bremsspuren in der Abwärtsdynamik ab, den letzten Tiefpunkt markierte Palladium im Februar bei 849 US-Dollar. Ausgehend von diesem Niveau konnte eine erste wichtige Aufwärtsbewegung an die Barriere um die Vorgängerhochs aus Ende Januar um 988 US-Dollar vollzogen werden. Eine nur sehr kurze Konsolidierung führte im Anschluss zu einem Test des EMA 50, dieses Niveau konnte erfolgreich als Sprungbrett für einen neuerlichen Kursanstieg in diesem Monat genutzt werden. Unter der Annahme einer klassischen 123-Erholungsbewegung dürfte demnach noch Aufwärtspotenzial vorhanden sein.

Bullen geben das Tempo vor

Oberhalb von 988 US-Dollar dürfte der Palladium-Future als nächstes Ziel den 50-Tage-Durchschnitt bei 1.049 US-Dollar ins Visier nehmen, eine überschießende Welle könnte sogar an 1.099 US-Dollar heranreichen, ehe die zweite Welle dann fertiggestellt wird. Entsprechend kann ein derartiges Szenario für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden. Ob im Anschluss noch eine fünfte und damit Impulswelle folgt, bleibt noch abzuwarten. Auf der Unterseite würden dagegen Abschläge unter 924 US-Dollar Achtungszeichen aussenden, in diesem Fall müsste man sich auf erneute Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 849 US-Dollar einstellen.