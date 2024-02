Aktien Frankfurt: Nvidia treibt die Börsen hoch - Dax auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der KI-Hype um Nvidia treibt die Börsen am Donnerstag an. Mit starken Quartalszahlen übertraf der US-Chiphersteller die hohen Erwartungen am Markt und sorgte damit auch am deutschen Aktienmarkt für ausgelassene Stimmung. Der Dax kletterte bereits mit dem Xetra-Start mühelos auf einen neuen Höchststand und stieg anschließend weiter bis auf rund 17 387 Zähler. Gegen Mittag gewann er noch 1,10 Prozent auf 17 305,75 Punkte.

Technologiewerte wurden von Nvidia mit nach oben gezogen. Infineon etwa gewannen im Dax mehr als drei Prozent. Zudem punktete Mercedes-Benz bei den Anlegern mit neuen Geldverteilungsplänen, sodass die Papiere des Autoherstellers an der Spitze im Leitbarometer um 4,6 Prozent zulegten.

Der MDax der mittelgroßen Werte verzeichnete einen Zuwachs von 0,99 Prozent auf 25 969,12 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 1,4 Prozent.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) treibt das kräftige Wachstum bei Nvidia weiter an. "Die Latte lag sehr, sehr hoch, aber auch diese Höhe war für den Chip- und Grafikkartenhersteller Nvidia kein Problem", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Die für das vierte Quartal gemeldeten Umsätze und Gewinne seien erneut phänomenal gewesen und lesen sich zunächst wie ein Tippfehler, denn von solchen Zahlen können die meisten Unternehmen nur träumen."

Die Geldpolitik gerät derweil in den Hintergrund. Das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed fiel am Donnerstag kaum ins Gewicht. Die US-Währungshüter hatten sich mit Blick auf Leitzinssenkungen vorsichtig gezeigt. Die meisten Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten vor der Gefahr, die Zinsen zu schnell zu senken. Es sei mittelfristig positiv, dass an den Börsen die Umsatz- und Gewinnentwicklung der Unternehmen sowie die Fantasie wieder zählten und weniger Spekulationen über die künftige Geldpolitik, erläuterten die Experten von Index Radar.

Es war allerdings am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt nicht alles Gold, was glänzte. MTU etwa rutschten im Dax um vier Prozent ab, womit die Anleger auf eine deutlich gekürzte Gewinnbeteiligung reagierten. Hintergrund sind teure Materialfehler bei Triebwerken.

Um 8,6 Prozent bergab ging es zudem im MDax für den Kurs von Delivery Hero . Der Essenslieferdienst wird sein Südostasiengeschäft zumindest bis auf Weiteres behalten. Die Verhandlungen über einen Verkauf seien abgebrochen worden. Grund dafür sei, dass keine Einigung über die Übernahmebedingungen erzielt worden sei.

Die Aktien des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer gewannen 13,2 Prozent. Der Unternehmensausblick sei nicht so schlecht wie befürchtet und die Prognosen für 2025 signalisierten eine starke Beschleunigung, schrieb Analyst David Adlington von JPMorgan.

Im SDax der kleineren Werte waren die Anteile der Beteiligungsgesellschaft Indus Holding nach Jahreszahlen mit einem Plus von mehr als fünf Prozent unter den Favoriten. Vorne waren mit Süss Microtec ein Technologiewert mit einem Gewinn von über sechs Prozent./ajx/stk

