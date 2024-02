Moderna: Möglicher Kursanstieg nach Quartalszahlen!

Moderna meldete gestern einen überraschenden Gewinn für das vierte Quartal 2023, der durch Kostensenkungen und Zahlungsaufschübe begünstigt wurde. Der Gewinn betrug 217 Millionen US-Dollar oder 55 Cent pro Aktie. Analysten hatten mit einem Verlust von 97 Cent pro Aktie gerechnet. Das Unternehmen übertraf seine eigene Prognose, indem es unerwartete Umsatzabgrenzungen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar und Kosteneinsparungen von etwa 300 Millionen US-Dollar erzielte. Moderna meldete im Jahr 2023 einen Umsatz mit seinem COVID-Impfstoff in Höhe von 6,8 Milliarden US-Dollar, einem Rückgang gegenüber 18,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Dies liegt aber leicht über den Wall-Street-Schätzungen von 6,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen setzt auf den Erfolg seiner experimentellen Impfungen, unter anderem gegen RSV, Grippe und Krebs, um sinkende COVID-Einnahmen auszugleichen.

Optionsschein-Update 23.02.2024: BMW

Die am 2. Februar 2024 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JB2HUC) mit dem Basispreis von 100,00 Euro auf BMW zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 1,31 Euro und lag mit 52 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Derivat auf 1,02 Euro nachziehen. So kann diese Position über Break-evens abgesichert werden.