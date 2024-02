Trading-Chance Allianz: Kursziel erreicht, Zahlen auf dem Tisch … jetzt könnte die Korrektur kommen

Werbung

Die heute vorgelegten Ergebnisse des Jahres 2023 lagen im Rahmen der Erwartungen, der Ausblick fiel, was den avisierten, operativen Gewinn angeht, ein wenig mager aus. Nach einem beeindruckenden Anstieg der Allianz-Aktie über die letzten knapp zwölf Monate ist das kein Argument für erneute Käufe … zumal die Aktie aus charttechnischer Sicht gerade an einen doppelten Deckel gestoßen ist: eine Trading-Chance Short.

Der Umsatz des Versicherungs- und Finanzkonzerns Allianz legte 2023 um 5,7 Prozent zu, der operative Gewinn um 6,7 Prozent. Dass der Nettogewinn deutlicher um gut 30 Prozent zulegen würde, war ebenso keine Überraschung, auch mit der angekündigten Erhöhung der Dividende wurde gerechnet. Offen war, wie man bei der Allianz das angelaufene Jahr einschätzen würde. Aber mit einem angepeilten, operativen Ergebnis zwischen 13,8 und 15,8 Milliarden Euro nach 14,7 Milliarden im abgelaufenen Jahr gab es da keine für Käufe motivierende Aussage.

Keine neuen Argumente für weitere Käufe

Zwar betonte man bei der Allianz, dass diese Prognose konservativ gehalten sei und man am oberen Ende der Spanne herauskommen wolle. Aber da die Analysten im Vorfeld im Schnitt bereits auf einen operativen Gewinn um die 15,5 Milliarden Euro getippt hatten, war auch das kein Grund, um jetzt, auf dem höchsten Kursniveau seit 2002, umgehend zuzugreifen. Aber das alleine müsste die Aktie in einem derzeit euphorisierten Marktumfeld nicht bremsen. Für eine gute Chance auf der Short-Seite sollte noch ein zweites Standbein der Argumentation hinzukommen … aber das findet sich auch, in Form der charttechnischen Gemengelage.

Am oberen Ende von gleich zwei Aufwärtstrendkanälen

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass der Kurs am Donnerstag im Vorfeld der Bilanz-Vorlage an das obere Ende von gleich zwei Aufwärtstrendkanälen gestoßen war. Der eine hat seinen Ursprung im März 2023, der andere im Juli 2023. Dass der Kurs leicht über diese beiden Linien lief und dabei markttechnisch überkauft war, jetzt aber keine Argumente für diejenigen kamen, die im Vorfeld der Bilanz auf positive Überraschungen gewettet hatten, um weiter zu kaufen, bietet eine taugliche Basis, hier mit nur noch wenig Luft nach oben und im Gegenzug mit einer Korrektur zu rechnen. Wobei die im Idealfall auch bis an die untere Begrenzung des flacheren der beiden Aufwärtstrendkanäle laufen könnte.

Jetzt wäre wieder Spielraum auf der Unterseite

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 299,528 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 4,75. Den Stop Loss würden wir bei 262 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 3,70 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Allianz-Aktie lautet HS06HW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 256,05 Euro, 260,51 Euro (Hoch vom März 2002)

Unterstützungen: 234,55 Euro, 230,20 Euro, 226,10 Euro, 222,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Allianz-Aktie

Basiswert Allianz WKN HS06HW ISIN DE000HS06HW8 Basispreis 299,528 Euro K.O.-Schwelle 299,528 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 4,75 Stop Loss Zertifikat 3,70 Euro

