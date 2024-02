17.500er-Marke erreicht - Bären verlassen das Spielfeld

Widerstand: 17.450 17.500 Unterstützung: 17.360 17.180

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

"Neuen Rückenwind für die Bären gibt es erst bei Unterschreiten der 17.350er-Marke auf Stunden-Schlusskurs-Basis, bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands vorerst noch weiter aufwärts."

Auch heute Vormittag bekommen die Bären bislang keinen Fuß in die Tür - im Gegenteil, der Index kletterte am Vormittag trotz schwacher Vorgaben von der Wall Street auf ein neues Allzeithoch im Bereich der 17.500er-Marke.

Ausblick:

Der Relative Stärke-Indikator im Vier-Stundenchart zeigt erneut eine stark überkaufte Lage an, was tendenziell für eine größere Atempause in der aktuellen Aufwärtsbewegung sprechen würde. Das war es dann aber auch schon an Argumenten für eine größere Korrektur.

Die Bullen haben aktuell komplett freie Hand, die Bären haben aktuell das Spielfeld komplett verlassen. Wo die aktuelle Übertreibungsphase nach oben enden wird, lässt sich aktuell nicht vorhersagen. Entsprechend ist die Seitenlinie hier aktuell eine gute Option, da weder die Long- noch die Shortseite aktuell ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen.

