DAX: Auf Pullback vorbereiten!

Trotz eines hoffnungsvollen Starts in die neue Handelswoche und einem frischen Rekord bei 17.460 Punkten beim Deutschen Aktienindex DAX ging Käufern in der zweiten Tageshälfte die Puste aus, der DAX fiel auf den Schlussstand vom Freitag zurück und ließ einen nicht unerheblichen Docht auf der Oberseite der Tageskerze zurück. In Kombination mit der Schwäche der US-Indizes könnte dies eine längst überfällige Konsolidierung auslösen.

Hierbei sollten sich Investoren unterhalb von 17.372 Punkten auf etwaige Rücksetzer zunächst auf 17.326 und darunter 17.279 Punkte einstellen. Damit es zu einem regelkonformen Kurslückenschluss kommt, müsste der DAX dagegen mindestens auf 17.157 Punkte zurücksetzen.

Auf der Oberseite wird dem Barometer immer noch ein Test von rund 17.500 Punkten zugetraut, spätestens von da an sollten sich Investoren jedoch auf eine Konsolidierung einstellen. Übergeordnet bleiben Ziele bei 17.668 Punkten für die nächsten Wochen zu favorisieren.

In der Nacht zum Dienstag hat Japan Verbraucherpreise (Kernrate) per Januar vorgelegt, pünktlich zu 8:00 Uhr wird das GfK-Konsumklima für den Monat März vorgestellt. Die europaweite Geldmenge M3 per Januar steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, zeitgleich mit der Kreditvergabe an die privaten Haushalte aus Januar. Um 14:30 Uhr stehen Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter aus Januar auf der Agenda, gefolgt von Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr. Frische Daten zum US-Hausmarkt sind um 15:00 Uhr angedacht.