US-Kaufhauskonzern Macy`s verdient mehr als erwartet und will Standorte schließen

Das US-amerikanische Kaufhausunternehmen kam vorbörslich mit seinem Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal. Macy's betreibt eine Reihe von Kaufhäusern in den USA und ist besonders bekannt für seine Flaggschiff-Filiale in Herald Square, Manhattan, New York. Diese Filiale ist eines der größten Kaufhäuser der Welt und ein Wahrzeichen von New York.

Gewinnerwartungen deutlich übertroffen

Macy's übertraf im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,45 Dollar die Analystenschätzungen von 1,98 Dollar recht deutlich. Der Umsatz lag mit 8,1 Milliarden minimal über den Erwartungen (siehe Tabelle unten).

Prognose Gemeldet Gewinn je Aktie (in Dollar) 1,98 2,45 Umsatz (in Milliarden Dollar) 8,08 8,10

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet der Konzern einen Gewinn je Aktie von 2,45 bis 2,85 Dollar (Analystenkonsens: 2,77) und einen Umsatz von 22,2 bis 22,9 Milliarden Dollar (Analystenkonsens: 22,7 Milliarden). Zusätzlich zu den Quartalszahlen gab das Unternehmen bekannt, in den nächsten drei Jahren 150 unproduktive Standorte schließen zu wollen.

Die Zahlen können die Anleger vorbörslich zumindest noch nicht überzeugen. Die Aktie notiert aktuell gut 1,3 Prozent unterhalb des gestrigen Schlusskursniveaus.