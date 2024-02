Ziele für den S&P 500 werden angehoben | Zoom, Norwegian Cruise im Fokus

Das heutige Bild an der Wall Street wird durch die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse dominiert, mit den Aktien von AutoZone, Cava, Zoom und Norwegian Cruise unter den Gewinnern. Wegen der verhaltenen Aussichten können die Aktien von Macy‘s und Lowe’s von der im Grunde soliden Performance des letzten Quartals nicht profitieren. Unter Druck stehen nach den Zehlen Unity Software und Workday. Abseits der Ertragszahlen fielen die Auftragseingänge für langlebige Güter enttäuschend aus. Wie dem auch sei, ist hier vor allem der mangelnde Auftragseingang bei Boeing für die verfehlten Ziele verantwortlich. Was den S&P 500 betrifft, hebt Barclays die Ziele für Ende 2024 von 4800 auf 5300 an.



00:00 Intro

00:25 Auftragseingänge für Langlebige Güter

01:32 Ziele für S&P 500 angehoben

02:46 Ergebnisse Überblick | Zoom

04:37 Norwegian Cruise | Cava | AutoZone

06:20 Unity Software

08:39 Workday

10:18 Macy’s | Lowe’s

13:29 Expedia | Hess

14:15 BYD

15:50 China-Werte im Aufwind | Exportdaten

17:20 Notenbänker zu Zinssenkungen

17:55 Jamie Dimon: „Markt ist zu sicher“

18:50 Regierungsshutdown?



