Zoom mit sattem Kurssprung und Schönheitsfehler

Deutlichen Auftrieb haben Wertpapiere der US-Softwareschmiede Zoom im nachbörslichen US-Handel erhalten, als das Unternehmen Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt hatte. In einer ersten Reaktion zog die Aktie um rund 11 Prozent an. Für das Schlussquartal beliefen sich die Erlöse auf 1,15 Mrd. US-Dollar, Analysten hatten mit 1,13 Mrd. US-Dollar gerechnet. Besonders die Zunahme von hybriden Arbeitsmodellen beschert dem auf Videokonferenzen spezialisierten Konzern eine weiter hohe Nachfrage nach seinen Softwarelösungen.

Blickt man einmal auf die Kursentwicklung der Zoom-Aktie im Jahr 2020 zurück, markierte das Papier seinerzeit noch einen Rekordstand von 588,84 US-Dollar, die letzten Monate seit Anfang 2023 bewegt sich das Papier dagegen zwischen 58,87 und in der Spitze 75,91 US-Dollar grob seitwärts. Wichtig ist hierbei allerdings, dass der Support aus 2019 eine stabilisierende Wirkung besitzt und dadurch die Chance auf einen Trendwechsel bei einer weiter robusten Unternehmensentwicklung besteht. Zuvor allerdings muss die Schiebephase der letzten Monate erfolgreich aufgelöst werden.

Kurssprung reicht noch nicht

Obwohl die Zoom-Aktie vorbörslich um 71,15 US-Dollar herum gehandelt wird, kann eine erfolgreiche Bodenbildungsphase erst oberhalb von mindestens 76,00 US-Dollar abgeschlossen werden, in der Folge könnten Kursgewinne an 80,80 und darüber in den Bereich von rund 90,00 US-Dollar erfolgen. An dieser Stelle träfe Zoom zudem auf den 200-Wochen-Durchschnitt, der einen Folgeanstieg sicherlich ausbremsen dürfte. Ein Verbleib in der Handelsspanne bis 60,14 US-Dollar ist dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter würden sich die Anzeichen auf einen Kursverfall mehren, in der Folge könnte Zoom dann sogar auf 55,87 US-Dollar durchgereicht werden.