Alphabet: 2021‘er Hochs unbezwungen

Insgesamt konnte Alphabet die Delle aus 2022 durch einen Kursanstieg auf ein frisches Rekordhoch bei 155,20 US-Dollar bis Ende Januar komplett ausbügeln, nachhaltig war dieser Kursanstieg über die Vorgängerhochs aus 2021 von 152,10 US-Dollar allerdings nicht. Seither korrigiert Alphabet nämlich zur Unterseite und begab sich auf einen seit März 2024 bestehenden Aufwärtstrend sowie die Horizontalunterstützung der letzten Monate um 142,38 US-Dollar abwärts. Sollte an dieser Stelle nicht wieder ein schneller Turnaround gelingen, könnte sich noch ein ausgewachsenes Verkaufssignal durchsetzen.

Bullen müssen sofort handeln

Vorausgesetzt Alphabet erfährt wieder erhöhte Kapitalzuflüsse und steigt infolgedessen mindestens über das Niveau von 148,65 US-Dollar an, könnte das drohende Verkaufssignal in letzter Minute abgewendet werden und in der Konsequenz Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände bei 155,20 US-Dollar entfalten. Theoretisch wären darüber weitere Gewinne bis an 177,97 US-Dollar vorstellbar, sofern Bullen ihr Versprechen vollständig umsetzen. Anderenfalls droht Alphabet durch einen Kursrutsch unter 137,75 US-Dollar ein ausgemachtes Verkaufssignal mit Zielen bei 131,49 und 123,26 US-Dollar. Angesichts der Rallye der letzten Monate käme ein solches Szenario nicht gerade ungelegen.