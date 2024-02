Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Cicor übernimmt Evolution Medtec Srl und stärkt damit die Entwicklungskapazitäten im Medtech-Bereich



28.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bronschhofen, 28. Februar 2024 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat 100% der Aktien des rumänischen Entwicklungsunternehmens Evolution Medtec Srl übernommen und baut die Entwicklungskompetenzen im Medizintechnik-Bereich weiter aus. Evolution Medtec ist ein Anbieter von umfassenden Entwicklungsdienstleistungen mit einem starken Fokus auf medizinische und paramedizinische Anwendungen. Das Unternehmen ist seit 20 Jahren in der Entwicklung und Prototypenfertigung von Medtech-Anwendungen tätig und beschäftigt aktuell in Bukarest, Rumänien, 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der FDA-registrierte Standort ist nach ISO 13485 zertifiziert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Evolution Medtec einen Umsatz im tiefen einstelligen Millionen-Euro-Bereich mit einer mit der Cicor Gruppe vergleichbaren EBITDA-Marge erwirtschaftet. Die langjährigen Hauptkunden von Evolution Medtec sind mittlere und grössere Medizintechnik- und Industrieunternehmen aus Europa, Grossbritannien und den USA.



Cicor ist einer der am schnellsten wachsenden europäischen Entwickler und Hersteller von hochzuverlässiger Elektronik für die Bereiche Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung. Durch die Übernahme von Evolution Medtec sichert sich Cicor erweiterte Entwicklungskompetenzen und Kapazitäten im strategisch wichtigen Medizintechnik-Markt. Cicor wird am bestehenden Standort von Evolution Medtec unter der Führung des derzeitigen Managements weiterhin erstklassige Entwicklungsdienstleistungen erbringen.



Mit der Akquisition von Evolution Medtec und STS Defence (Abschluss der Transaktion im Januar 2024) schafft Cicor eine der stärksten F&E-Plattformen in der europäischen EMS-Industrie und verdoppelt die Ressourcen für die Entwicklung anspruchsvoller elektronischer Lösungen für die Märkte Medizin, Industrie, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung. Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung