EQS-News: EQUI.TS GmbH (29.02.2024) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG

H1/24 droht Nachfragedelle – temporäre Kurzarbeit und Dividendenkürzung als Vorsichtsmaßnahmen - in H2/24 Re-Start Die 23er Guidance ist erreicht worden, ist in der Ad-hoc Mitteilung vom 27.02.24 zu lesen. FY 23 war – mit einem starken viertes Quartal - ein weiteres Rekordjahr, fassen die Analysten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M den Geschäftsverlauf im FY23 zusammen. Seit Jahreswechsel seien allerdings immer öfter warnende Kommentare über die Geschäftsaussichten in FY 24 in wichtigen Kundengruppen der Hannoveraner zu hören gewesen. Denn die globalen und insbesondere die nationalen Wirtschaftsaussichten hätten sich nach und nach eingetrübt. Die aktuelle Orderentwicklung bei dieser Kundengruppe der Hannoveraner sei dem Vernehmen zusehends durch Verschiebungen – keinen Stornierungen - gekennzeichnet. Ein Umsatzrückgang im H1/24 sei damit nicht mehr auszuschließen. In H2/24 könnte – mit einer möglichen Zinswende – nach Auffassung der Analysten wieder Wachstum einsetzen, auf das man vorbereitet sein sollte. Umso wichtiger seien die jetzt vom Viscom-Management bekanntgegebenen betriebswirtschaftlichen Vorsichtsmaßnahmen. Die vereinbarte dreimonatige Kurzarbeitsphase werde ergänzt durch eine Entlastung auf der Kapitalseite, die – trotz des zu erwartenden Jahresüberschusses für FY 23 - einen spürbaren Beitrag zur Resilienzsteigerung mit einer Reduzierung der Dividende auf € 0,05 beisteuern solle. Die grundsätzliche Dividendenpolitik des Konzerns, 50 % des Konzern-Nettogewinns auszuschütten, bleibe unberührt, wird betont. Die Analysten erwarten in FY 24 auf Jahressicht eine zum Vorjahr stabile Entwicklung und passen ihre Schätzungsreihe an. Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei allerdings aktuell eingetrübt, die Bewertung dagegen ihrer Meinung nach günstig. Sie empfehlen die Aktie zu Kaufen

