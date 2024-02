Nordex strebt 2024 wieder operativen Gewinn an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex rechnet für dieses Jahr mit einer weiteren Verbesserung seiner Ergebnisse. Der Umsatz soll auf zwischen 7 und 7,7 Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen für 2023 in Hamburg mitteilte. Das wäre in der Mitte der Spanne ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Von den Erlösen sollen 2 bis 4 Prozent als Ebitda-Marge hängenbleiben, nachdem die Hamburger 2022 einen operativen Verlust geschrieben und 2023 nur knapp den Sprung in die schwarzen Zahlen geschafft hatten. Nordex-Chef José Luis Blanco bezeichnete 2023 als Übergangsjahr, in dem sich das Marktumfeld, trotz einiger Schwankungen, insgesamt stabilisiert habe.

Für das vergangene Jahr hatte Nordex bereits vor zwei Wochen vorläufige Zahlen vorgelegt, diese wurden nun bestätigt. Unterm Strich entfielen auf die Aktionäre fast 303 Millionen Euro Verlust, welcher sich damit im Vergleich zu 2022 um 40 Prozent verringerte./lew/stk