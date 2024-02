Stimmungstest am Donnerstag: Covestro im Fokus

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Covestro ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Covestro, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Dividende:

Covestro schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % und somit 5,13 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,13 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.

2. Technische Analyse:

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Covestro-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 48,07 EUR. Der letzte Schlusskurs (49,52 EUR) weicht somit +3,02 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (49,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,34 Prozent Abweichung). Die Covestro-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Covestro-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.

3. Marktteilnehmer:

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Covestro wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Covestro auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.

4. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Covestro damit 44,83 Prozent über dem Durchschnitt (-17,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -17,21 Prozent. Covestro liegt aktuell 44,83 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.

5. Fundamental:

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Covestro mit einem Wert von 8,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 94,88 , womit sich ein Abstand von 91 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.

6. Relative Strength Index:

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Covestro führt bei einem Niveau von 21,85 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,51 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Covestro heute eine positive Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Covestro-Aktie:

Kurs: 49,52 EUR +0,01 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.02.2024 00:00:00)

ISIN: DE0006062144

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: 1COV:GR

