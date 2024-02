Trading-Chance SMA Solar: Jetzt hätten die Bullen wieder Argumente

Werbung

Hat SMA Solar einen vergleichbaren Rückgang des Auftragseingangs erlebt wie einige Konkurrenten? Muss man nach dem starken Jahr 2023 ab jetzt kleinere Brötchen backen? Die heute vorgelegte Bilanz nebst Ausblick auf das laufende Jahr sagt: Es wird schwieriger, aber deutlich weniger schwierig als gedacht. Eine Trading-Chance Long.

Die SMA Solar-Aktie reagierte auf das heute Früh vorgelegte Zahlenwerk zur Stunde klar positiv. Damit hätten wir jetzt die Gelegenheit, die am 18.12. an dieser Stelle vorgestellte Long-Position durch einen erneuten Long-Trade zu verstärken. Denn das, was der Hersteller von Solar-Wechselrichtern da vorlegte, wäre allemal gut genug, um die Aktie aus der im Herbst begonnenen, hoch volatilen Bodenbildungsphase nach oben hinauszutragen.

Der Ausblick sorgt für eine gewisse Erleichterung

Die heute vorgelegten, noch ungeprüften Ergebnisse des Jahres 2023 waren beeindruckend: Umsatz um knapp 79 Prozent gestiegen, das EBITDA, d.h. der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, sogar um gut 340 Prozent. Pro Aktie gelang ein Nettogewinn von 6,50 Euro. Im Rückblick lag die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) also gerade einmal bei knapp zehn. Aber das ist eben Schnee von gestern. Der massive Abstieg des Aktienkurses basierte auf dem Blick nach vorne: Die Anleger antizipierten ein 2024 deutlich ungünstigeres Umfeld. Was zwar auch zutrifft, aber man hatte es mit der Skepsis doch eher übertrieben.

Denn SMA Solar sieht den Umsatz 2024 zwischen 1,95 und 2,22 Milliarden Euro nach 1,904 im Vorjahr. Die durchschnittliche Analystenprognose hatte am unteren Ende dieser Spanne gelegen. Zwar erwartet auch das Unternehmen selbst niedrigere Gewinnmargen, so dass man das EBITDA im laufenden Jahr niedriger sieht. Aber die bisherige Analystenschätzung lag im Schnitt bei 240 Millionen, die präsentierte Spanne bei 220 bis 290 Millionen Euro, damit ist womöglich mehr drin als befürchtet. Damit läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis derzeit im Bereich zwischen 11 und 14 – immer noch günstig. Richtig ist zwar zudem, dass der Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2023 nachließ. Aber mit derzeit 1,7 Milliarden Euro im Auftragsbuch wird SMA Solar die Arbeit so schnell nicht ausgehen.

Bodenbildungsphase zeigt jetzt einen wichtigen Schritt Richtung Vollendung

Die positive Reaktion auf diese doch klar besser als befürchtet ausgefallene Perspektive bringt die seit dem Herbst laufende Bodenbildung einen guten Schritt voran. Wir sehen im Chart, dass die SMA Solar-Aktie durch den Kursanstieg als Reaktion auf Bilanz und Ausblick Abstand zu den Tiefs von Mitte Januar und Anfang Februar erhält, als der Kurs die bisherige Bodenbildungs-Spanne leicht unterboten hatte. Zwar stehen vor einer vollzogenen Aufwärtswende noch einige Widerstandslinien, die es zu überbieten gälte, erst über 69 Euro wäre der Turnaround aus charttechnischer Sicht wirklich „durch“, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Dem bärischen Lager gehen jetzt eben doch die Argumente aus, denn die auch angesichts der niedrigeren Gewinnprognose für 2024 ungewöhnlich niedrige Bewertung der Aktie eröffnet den Short-Sellern auf der Unterseite jetzt keine taugliche Perspektive mehr, so dass die Chance, dass ein Turnaround gelingt, mit diesen heute Früh vorgelegten Zahlen erheblich gestiegen ist.

Der Long-Trade setzt auf die steigende Chance eines Turnarounds

Wir würden hier ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 28,037 Euro, woraus sich aktuell ein Hebel von 2,0 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 43,50 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 15,30 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf SMA Solar lautet HG3CNX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 55,50 Euro, 62,95 Euro, 68,25 Euro, 68,70 Euro

Unterstützungen: 48,96 Euro, 45,20 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf SMA Solar

Basiswert SMA Solar WKN HG3CNX ISIN DE000HG3CNX9 Basispreis 28,037 Euro K.O.-Schwelle 28,037 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,0 Stop Loss Zertifikat 15,30 Euro

