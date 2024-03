Trading-Chance Aixtron: Short-Gewinn mitnehmen und Position drehen?

Werbung

Die Erwartung, dass der Wind für den Anlagenbauer Aixtron langsam rauer wird, an dieser Stelle am 31. Januar mit einer Trading-Chance Short umgesetzt, ist aufgegangen. Doch so steif ist die Brise auch wieder nicht, der Kurseinbruch als Reaktion auf den 2024er Ausblick wirkt überzogen … und böte die Option, den tadellosen Short-Gewinn mitzunehmen und spekulativ auf Long zu switchen.

Vor gut vier Wochen hatten wir die Problematik wie folgt dargestellt: Die von Aixtron gefertigten Produktionsanlagen, mehrheitlich für die Halbleiterbranche, sind keine Massenverbrauchsgüter, sondern Investitionen, die jahrelang in Betrieb bleiben. Es besteht also immer das Risiko, dass der Markt gesättigt ist und die Neuaufträge in ein tiefes Loch fallen. Nachdem Aixtron in den Vorjahren einen wahren Auftragsboom erlebte, erst recht.

Am Donnerstagmorgen kamen die 2023er-Bilanz und der Ausblick für das Jahr 2024. Hat sich diese Befürchtung bestätigt?

Bislang nur eine Stagnation auf sehr hohem Niveau avisiert

Das ist der Punkt, der einen Seitenwechsel, d.h. die Mitnahme der derzeit über 50 Prozent Gewinn des Short-Zertifikats vom 31.1. und den Wechsel auf die Long-Seite eine Überlegung wert macht: nein, eigentlich nicht. Denn das Ergebnis für 2023 war herausragend, das einzige Haar, das man hier in der Suppe finden könnte ist, dass der Ausblick andeutet, dass es 2024 nicht noch weiter vorangeht oder wenn, dann eher wenig. Aber das ist immerhin doch deutlich besser als ein Auftragsloch, das erheblichen Druck auf Umsatz, Marge und Gewinn bedeuten würde.

Aixtron avisierte, dass der Umsatz 2024 zwischen 630 und 720 Millionen Euro liegen dürfte. Die Mitte der Spanne läge zwar 20 Millionen unter der bisherigen Erwartung der (fast durchweg aber sehr optimistischen) Analysten. Aber nachdem der Umsatz 2023 bei 630 Millionen lag, hieße das: Gleiches Niveau wie im Vorjahr, vermutlich aber mehr. Und auch die avisierte Vorsteuer-Gewinnmarge (EBIT-Marge) liegt mit 24 bis 26 Prozent im Bereich der 2023 erzielten 25 Prozent. Sicher, Aixtron war im Vorfeld ziemlich teuer bewertet, nicht umsonst hatten wir da auf die Short-Seite gesetzt. Aber jetzt, nachdem die Aktie von den im Dezember erreichten knapp 40 Euro auf ein Wochen-Verlaufstief von 24,75 Euro fiel, eben nicht mehr.

Mit einem Schlag eine äußerst massive Supportzone erreicht

Ein weiteres Argument für einen Switch auf Long ist die chart- und markttechnische Konstellation. Sie sehen im Chart, dass Aixtron durch die zuvor in diesem Jahr zweimal getestete und verteidigte, bis in den Herbst 2022 zurückreichende Unterstützungszone 31,11/32,21 Euro fiel und eine derart große Abwärts-Kurslücke produzierte, dass sie in einem Satz die wichtige Unterstützungszone zwischen 24,40 und 25,86 Euro erreichte … und diese erst einmal hält.

Quelle: marketmaker pp4

Dass hier Käufe aufkommen, ist durchaus nachvollziehbar. Erstens, weil die Bären jetzt so große Gewinne in kurzer Zeit eingefahren haben, dass das Eindecken der Position, sprich die Mitnahme des Gewinns, folgerichtig ist. Und das Eindecken von Leerverkäufen zieht eine Aktie eben höher. Zweitens, weil die Markttechnik dadurch markant überverkauft ist, wie der im Chart mit abgebildete RSI-Indikator zeigt. Und schließlich drittens, weil die Analysten zwar nach diesem Ausblick zum Teil ihre Kursziele senkten, das durchschnittliche Kursziel aber mit aktuell knapp 39 Euro immer noch solide über dem derzeitigen Kurs liegt und die Bewertung der Aktie über das Kurs/Gewinn-Verhältnis durch den vorangegangenen Kurseinbruch deutlich moderater ist als noch im Dezember.

Seitenwechsel von Short auf Long

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 17,680 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 2,8. Den Stop Loss würden wir bei 23,70 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,60 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Aixtron lautet HG1VPF.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 31,33 Euro, 32,21 Euro, 32,67 Euro, 37,20 Euro, 39,10 Euro, 39,89 Euro

Unterstützungen: 25,86 Euro, 24,54 Euro, 24,40 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Aixtron

Basiswert Aixtron WKN HG1VPF ISIN DE000HG1VPF5 Basispreis 17,680 Euro K.O.-Schwelle 17,680 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,8 Stop Loss Zertifikat 0,60 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

