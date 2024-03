Der Dax dürfte knapp unter dem jüngsten Rekordhoch in die neue Handelswoche gehen. Bestmarken an den US-Börsen am Freitagabend sorgen hierzulande für Rückenwind. Allerdings wird der deutsche Leitindex diese am Montagmorgen wohl zumindest zunächst nicht in ebenfalls weitere Rekorde umsetzen können.

Eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für das deutsche Börsenbarometer Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 17.748 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls mit plus 0,1 Prozent starten.

Zu Beginn der neuen Handelswoche lautet die entscheidende Frage einmal mehr: Wie lange kann diese Rally noch laufen?

"Zu Beginn der neuen Handelswoche lautet die entscheidende Frage einmal mehr: Wie lange kann diese Rally noch laufen?", schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Warnzeichen würden inzwischen immer deutlicher sichtbar, da "der Relative-Stärke-Index des Dax bei 79 steht. Werte oberhalb von 70 gelten als überkauft. Beim japanischen Nikkei 225 ist der relative-Stärke-Index heute auf einen Wert von 82 geklettert."

Das Rekordhoch des Dax vom Freitag lag bei rund 17.816 Zählern. Positiv aufgenommene Wirtschaftsnachrichten, die Aussicht auf gute Geschäfte mit der Künstlichen Intelligenz und die Perspektive geldpolitischer Lockerungen hatten die Rekordjagd an den US-Börsen zum Wochenschluss erneut befeuert.

Sowohl die wichtigsten Technologieindizes als auch der marktbreite S&P 500 hatten am Freitag Bestmarken erreicht. Die Aussicht auf geldpolitische Lockerung erhielt durch recht schwache Konjunkturdaten neue Nahrung. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,4 Prozent auf 18.303 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,8 Prozent auf 5.137 Zähler bergauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,2 Prozent zu.

Asien: Nikkei im Plus, Indizes in China und Hongkong leicht im Minus

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Montag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan weiter nach oben ging, gaben die Börsen in China und Hongkong etwas nach. Der japanische Leitindex legte um ein halbes Prozent auf 40.190 Punkte zu und schloss damit erstmals über der Marke von 40.000 Punkten. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte im späten Handel 0,3 Prozent ein. Beim CSI 300, mit den großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen, lag das Minus zuletzt bei 0,05 Prozent.

Auf Unternehmensseite stehen am Montag die Jahreszahlen des Konsumgüterherstellers Henkel sowie des Chemiekonzerns Evonik im Fokus.

So waren die Indizes ins Wochenende gegangen

Index Stand (in Punkten) Veränderung (in Prozent) Dax 17.735 +0,32 XDax 17.743 -0,03 Euro Stoxx 50 4.895 +0,35 Stoxx 50 4.303 +0,58 Dow Jones 39.087 +0,23 S&P 500 5.137 +0,80 Nasdaq 18.303 +1,44

Anleihemarkt

Index Stand (in Punkten) Veränderung (in Prozent) Bund-Future 132,68 -0,05

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung (in Prozent) Euro in Dollar 1,0844 +0,06 Dollar in Yen 150,30 +0,10 Euro in Yen 162,98 +0,16

Rohöl

Sorte Preis (in Dollar je Barrel) Veränderung (in Dollar) Brent 83,56 +0,01 WTI 79,86 -0,11

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 154 (152) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 38 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 46,50 (59) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 95 (86) EUR - 'SELL'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 69 (60) EUR - 'NEUTRAL'

HSBC SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 47 (50) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 50 (55) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 150 (145) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 290 (280) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 19 (22) EUR - 'OVERWEIGHT'

SANTANDER HEBT NORDEX AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 16 EUR

SOCGEN HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 34 (33) EUR - 'BUY'

STIFEL SENKT SÜSS MICROTEC AUF 'HOLD' - ZIEL 40 EUR

UBS HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 44 (41) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

06:30 CHE: Gurit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 9.00 h Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Sixt, Call zu den Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 1/24 TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q4/23

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 2/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 2/24

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 3/24

