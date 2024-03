Delivery Hero will mit neuen Krediten Wandelanleihen ablösen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt/München (Reuters) - Mit Hilfe neuer Schulden will Delivery Hero einen Teil seiner Wandelanleihen vorzeitig zurückzuzahlen.

Der Essenslieferant kündigte am Montag die Aufnahme von Krediten in Höhe von 500 Millionen Euro an. Außerdem wolle man für die beiden bestehenden Kreditlinien von 813 Millionen Dollar und 300 Millionen Euro bessere Konditionen aushandeln. Deren Laufzeit solle von August 2027 bis Ende 2029 verlängert werden.

Vom geplanten Teil-Rückkauf betroffen sind die 2025 auslaufende Wandelanleihe, von der nach einem ersten Rückkauf im vergangenen Jahr noch 500 Millionen Euro ausstehen, und die bis 2026 laufende Wandelanleihe über 750 Millionen Euro. "Abhängig von der Prozessdynamik gehen wir davon aus, dass wir mindestens Wandelanleihen über 300 Millionen Euro zurückkaufen werden, wobei wir über die Zeit weitere Rückkäufe tätigen könnten, wenn dies für die weitere Optimierung unserer Kapitalstruktur von Vorteil ist", sagte Finanzvorstand Emmanuel Thomassin. Die restliche Summe der neuen Kredite solle für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

SORGENKIND ASIENGESCHÄFT - ANLEGER ERLEICHTERT

Die Ankündigung von Delivery Hero kommt wenige Tage, nachdem die Verhandlungen über den Verkauf von Teilen des Südostasien-Geschäfts der Tochter Foodpanda gescheitert waren. Einem Magazinbericht zufolge sind auch die Pläne für einen Ausstieg bei Foodpanda Taiwan wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen geplatzt. Das Asien-Geschäft ist der Hemmschuh für das Wachstum bei Delivery Hero.

Bei Investoren kam die Entscheidung für die Aufnahme neuer Kredite gut an. Die Aktien stiegen um bis zu 6,9 Prozent. In den vergangenen Wochen hatten Analysten angezweifelt, dass Delivery Hero den Free Cash Flow ausreichend schnell steigern kann, um 2026/2027 fällige Verbindlichkeiten im Gesamtvolumen von 1,63 Milliarden Euro ohne eine Kapitalerhöhung zu refinanzieren.

Firmenchef Niklas Östberg versuchte am Montag erneut, derartige Bedenken zu zerstreuen. "Wir sind bestens aufgestellt, um alle bevorstehenden Fremdkapital-Fälligkeiten mit unseren organischen Cash Flows zu bedienen und gleichzeitig attraktive Finanzierungsopportunitäten zu nutzen."

Er bekräftigte daher das Gesamtjahresziel eines Barmittel-Zuflusses. An den übrigen Kennziffern hielt er ebenfalls fest. Delivery Hero peilt ein Wachstum des Segmentumsatzes von 15 bis 17 Prozent und einen bereinigten operativen Gewinn von 725 bis 775 Millionen Euro an.

