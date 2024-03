Rückblick:

Das Währungspaar Euro/Dollar steuerte in der abgelaufenen Handelswoche mehrfach die hier angesprochene Unterstützungsmarke um 1,0800 Dollar an, ohne diese jedoch nennenswert zu unterschreiten. Die Unterstützung an der runden Marke ist somit unverändert intakt und war nach schwachen US-Makrodaten am Freitagnachmittag die Basis für eine erneute Erholung zum Wochenschluss.

Ausblick:

Die bevorstehende Handelswoche hat gleich mehrere Höhepunkte zu bieten: Den Auftakt macht am Mittwochnachmittag Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank (Fed), mit seiner Anhörung vor dem US-Senat. Einen Tag später gibt es dann Teil zwei vor dem Repräsentantenhaus.

Am Donnerstagnachmittag wird der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie die anschließende Pressekonferenz von und mit EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet. Den Wochenabschluss gibt es dann am Freitagnachmittag mit den US-Arbeitsmarktdaten. Hier gibt es mit dem ADP-Report am Mittwochnachmittag wie gewohnt einen ersten Vorgeschmack auf die Daten. Da dürfte also - gerade in der zweiten Wochenhälfte - ordentlich Bewegung in das Währungspaar kommen.

Charttechnischer Ausblick:

Es verbrachte das Gros der abgelaufenen Handelswoche innerhalb der Spanne 1,0800 bis 1,0860 Dollar. Diese richtungslose Seitwärtstendenz könnte durchaus noch bis Mittwochnachmittag (Powell-Anhörung) anhalten.

Die weitere Richtung wird dann von den oben angesprochenen Daten und Ereignissen bestimmt werden. Ein Anstieg über 1,0860 Dollar würde weiteres Erholungspotenzial eröffnen. Unterhalb von 1,0800 Dollar bekämen die Verkäufer wieder ordentlich Rückenwind für eine größere Welle Richtung 1,0700 bis 1,0720 Dollar.

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 16:00 Uhr: US ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor

Mittwoch: 14:15 Uhr ADP-Report; 16:00 Uhr Powell-Anhörung Senat

Donnerstag: 14:15 Uhr EZB Entscheid; 14:45 Uhr EZB-Pressekonferenz, 16:00 Uhr Powell-Anhörung Repräsentantenhaus

Freitag: 14:30 Uhr US-Arbeitsmarktbericht