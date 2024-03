Trading-Chance Daimler Truck: Über das Ziel hinausgeschossen

Werbung

Daimler Truck meldete am Freitag einen über den Analystenerwartungen liegenden 2023er-Gewinn. Aber andere Zahlen sowie der Ausblick waren nicht so überragend, dass sie die Kursexplosion der Aktie unterfüttern würden. Es wirkt, als sei die Aktie durch Eindeckungen überrannter Short-Seller und auf den Zug aufspringende Daytrader deutlich über das Ziel hinausgeschossen: Eine Trading-Chance Short für Risikofreudige

Natürlich wussten die meisten Anleger, dass die Lage für die Automobilindustrie sukzessiv schwieriger wird. Aber in Bezug auf den Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck argumentierte man immer mit der ungebrochen hohen Nachfrage nach Nutzfahrzeugen: Ein volles Auftragsbuch, das war das Argument des bullischen Lagers. Am Freitag meldete das Unternehmen, dass der Auftragseingang 2023 im Vergleich zum Vorjahr um über 18 Prozent zurückgegangen war. In etwa in der Größenordnung also, in der die Aktie am Freitag nach oben schoss.

Dünne Argumente für dicke Kursgewinne

Und schon 2023 stagnierte der Absatz, wenngleich auf Rekordniveau. Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge lag nur etwa ein Prozent über dem Vorjahr. Der Umsatz stieg dennoch um zehn Prozent, weil Daimler Truck aufgrund der starken Nachfrage imstande war, deutliche Preiserhöhungen durchzusetzen, lag jedoch damit leicht unter der durchschnittlichen Analystenprognose. Der Gewinn jedoch stieg, da man die Marge im Kielwasser der starken Nachfrage nach oben ziehen konnte, deutlich höher: Fast 40 Prozent ging es mit dem Vorsteuergewinn nach oben. Als Gewinn pro Aktie kamen mit 4,62 Euro dadurch solide mehr als die etwa 4,40 Euro heraus, die die Experten Daimler Truck im Vorfeld zugetraut hatten. Aber für einen Kurssprung von 18 Prozent ist das eher nicht stark genug, zumal die Aktie ja bereits in den Tagen zuvor neue Rekordhochs erzielt hatte.

War es der Ausblick auf 2024, der die Dimension dieses Kursanstiegs rechtfertigen würde? Wohl nicht, denn Daimler Truck avisierte eine Entwicklung, die einen gegenüber 2023 etwa gleichbleibenden Gewinn bedeuten würde. Wobei man mit Blick auf die spürbar weniger gewordenen Neuaufträge gespannt sein darf, ob es gelingt, die Gewinnmargen wirklich in etwa stabil zu halten. Und die avisierte Fortführung des Aktienrückkaufprogramms bewegt sich in einer Größenordnung, die den Aktienkurs nicht entscheidend höher führen müsste. Der Eindruck, dass die Aktie deutlich extremer reagierte, als die Nachrichtenlage das hergab, entsteht also durchaus.

Massiv heiß gelaufen … da ist mehr Luft nach unten als nach oben

Bei extremen Kursimpulsen, egal, ob nach oben oder unten, muss man immer einkalkulieren, dass Trader eine solche Bewegung kurzfristig noch intensivieren. Aber wenn man sich die Daimler Truck-Aktie auf Wochenbasis seit ihrem Börsengang im Dezember 2021 ansieht, stellt man fest, dass dieser Impuls bereits so massiv war, dass man da allemal darüber nachdenken kann, sich auf die Gegenseite zu stellen. Denn ob es dabei nur um einen chart- und markttechnisch induzierten Rücksetzer geht oder um eine mittelfristige Ernüchterung in Sachen Unternehmensgewinn: Da wäre jetzt grundsätzlich mehr Luft nach unten als nach oben.

Quelle: marketmaker pp4

Selbst in diesem mittelfristigen Raster auf Wochenbasis ist die Aktie markttechnisch auffallend stark überkauft. Ob der Kurs es noch ein Stück weiter nach oben schafft oder das Hoch am Freitag vielleicht schon gesehen hat, kann man zwar nie sicher vorhersagen, aber dass ein solches Chartbild Gewinnmitnahmen provoziert, ist klar. Als Ziel eines Rücksetzers würde sich die Supportzone zwischen 34,44 Euro und 35,75 Euro anbieten, deren Oberseite das alte Rekordhoch von Anfang 2022 darstellt.

Da die Aktie dadurch auch wieder in den übergeordneten Aufwärtstrendkanal zurückfallen würde, würde es sich anbieten, den Stoppkurs eines Short-Trades dann auf einen Level leicht über dieser Zone nachzuziehen und ggf. auf eine mittelfristige Ernüchterung in Sachen Gewinnperspektive zu setzen, welche die Daimler Truck-Aktie dann sogar an das untere Ende dieses Trendkanals führen könnte. Für den Moment ginge es hier aber „nur“ um die Korrektur eines Extrem-Impulses durch Gewinnmitnahmen, somit wäre ein Short-Trade jetzt ebenso spannend wie hoch spekulativ.

Ein Short-Trade setzt auf einen jetzt jederzeit möglichen Korrekturimpuls

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 63,000 Euro momentan einen Hebel von 2,2 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 52,00 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,10 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Daimler Truck lautet UM3KMQ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 44,72 Euro

Unterstützungen: 35,75 Euro, 34,44 Euro, 33,45 Euro, 30,82 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Daimler Truck

Basiswert Daimler Truck WKN UM3KMQ ISIN DE000UM3KMQ3 Basispreis 63,00 Euro K.O.-Schwelle 63,00 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,2 Stop Loss Zertifikat 1,10 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

