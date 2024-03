EQS-News: FRAISA SA stärkt digitale Präsenz mit neuem Webshop auf Intershop-Basis

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges

FRAISA SA stärkt digitale Präsenz mit neuem Webshop auf Intershop-Basis



07.03.2024 / 10:46 CET/CEST

Meilenstein auf dem Weg der digitalen Transformation

Neuer Webshop mit verbesserter Produktsuche über Katalogstruktur, Filterung und Textsuche

Umsetzung des Projekts durch langjährigen Intershop-Partner Experts in Motion Jena / Bellach (CH), 7. März 2024 – Die FRAISA SA mit Sitz in Bellach (CH) produziert Hochleistungswerkzeuge für die Metallbearbeitung und zählt zu den führenden Herstellern der Zerspanungsbranche. Das international agierende Unternehmen hat seinen neuen Webshop auf Basis der Intershop Commerce Plattform etabliert und so einen bedeutenden Schritt auf dem Weg der digitalen Transformation gemacht. Die Ablösung des bestehenden Shopsystems durch eine moderne, zukunftsgerichtete und ausbaufähige Plattform markiert einen Meilenstein auf der E-Commerce-Roadmap von FRAISA und begegnet dem allgemeinen Wandel hin zu mehr digitaler Auftragsabwicklung. Die Kunden des Schweizer Familienunternehmens erwarten eine schnelle und einfache Abwicklung über verschiedenste Kanäle, „Plug and Play“ beim Einsatz der Werkzeuge und rasche technische Unterstützung durch digitale Tools oder persönliche Beratung. „Um die Erwartungen der FRAISA Kunden zu erfüllen, haben wir einen neuen Webshop implementiert, in den die Funktionen des bisherigen Shopsystems übernommen wurden. Zusätzlich wurde der neue Shop um eine verbesserte Produktsuche über Katalogstruktur, Filterung und Textsuche ergänzt. Redundante Datentöpfe wurden abgeschafft und durch eine aktuellere und präzisere Darstellung der Produktdaten abgelöst. Darüber hinaus verfügt der neue Webshop über eine einfache und selbsterklärende Nutzeroberfläche,“ sagt Benjamin Rost, CEO bei Experts in Motion AG. Dazu Rolf Bücheli, Leiter Dienstleistungen und Prokurist bei FRAISA SA: „Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Projekts. Uns war es vor allem wichtig, eine funktional einfache, für den Kunden gut verständliche sowie optisch ansprechende Lösung aufzubauen, die ein schnelles und einfaches Bestellen ermöglicht. Dank der herausragenden Zusammenarbeit mit Experts in Motion und der innovativen Technologie von Intershop ist uns das gelungen.“ In Zukunft sollen weitere Funktionalitäten und Erweiterungen, wie ein digitales Kundenportal, Bestellhistorie und Lieferverfolgung, in den neuen Webshop integriert werden. Außerdem gilt es, die digitalen Tools von FRAISA besser zu verknüpfen, um so den Datenaustausch und die Durchgängigkeit der Prozesse weiter zu verbessern. „Nicht zuletzt aufgrund unserer langjährigen Erfahrung am Markt und der Stabilität und Sicherheit, die die Intershop Commerce Plattform bietet, konnten wir FRAISA von uns überzeugen. Wir freuen uns sehr, dass die Implementierung so zuverlässig und effizient von unserem langjährigen Implementierungspartner Experts in Motion umgesetzt wurde und blicken motiviert auf den weiteren Projektverlauf,“ sagt Markus Klahn, CEO von Intershop. Über FRAISA SA FRAISA produziert Hochleistungswerkzeuge für die Metallbearbeitung und zählt zu den führenden Herstellern der Zerspanungsbranche. Mit rund 545 Mitarbeitenden agiert das Unternehmen weltweit an sieben Standorten. Seit der Gründung im Jahre 1934 steht FRAISA für höchsten technologischen Anspruch, kreative Ingenieurskunst, Qualität und Teamwork. Kontinuierliche Investitionen in die Produkt- und Technologieentwicklung garantieren zukunftsweisende Innovationen und Spitzentechnologie für höchste Präzision. Über die Intershop Communications AG: Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern. Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de. Intershop Pressekontakt:

Mercedes Celine Zaremba

pr@intershop.de , Tel: +49-3641-50-1000

www.intershop.com/de/presseportal

