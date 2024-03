Trading-Chance Symrise: Ein Paradies für Range-Trader

Werbung

Seit zwei Jahren bewegt sich die Symrise-Aktie in einem leicht abwärts weisenden Trendkanal. Das ist ein Paradies für kurzfristiges Range-Trading … und mit dem Kursanstieg als Reaktion auf das 2023er-Ergebnis und den Ausblick auf das laufende Jahr wäre die Aktie jetzt wieder „oben“: Eine Trading-Chance Short.

Seit der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen am Mittwochmorgen seine Zahlen für das vergangene Jahr nebst Ausblick auf 2024 vorgelegt hat, ist die Aktie in der Spitze um 11,5 Prozent gestiegen. Bei starken Ergebnissen erscheint das nicht unbedingt viel zu sein. Für die grundsätzlich zwar volatile, aber doch stur innerhalb einer 20-Prozent-Range laufende Symrise-Aktie ist das jedoch schon einiges. Dadurch ist der Kurs jetzt wieder einmal am oberen Ende der Handelsspanne angekommen. Die Frage steht im Raum: Kann sie diese diesmal überwinden … und das auch nachhaltig?

Die „good news“ liegen auf dem Tisch, der Markt hat reagiert

Die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres lagen zwar einerseits solide über der durchschnittlichen Analystenprognose, andererseits aber vom Umsatz her nur leicht über, vom operativen Gewinn her leicht unter dem Vorjahr. Hinzu kommt der Ausblick: Hier will Symrise die operative Gewinnmargen wieder von 19,1 Prozent im Jahr 2023 auf 20,0 Prozent steigern. Der Haken:

Das war keine positive Überraschung, sondern war von den Analysten im Vorfeld genauso erwartet worden, ebenso wie das ausgegebene Ziel, mehr als der Markt wachsen zu wollen. Was, da man der Branche derzeit für 2024 nur einen Zuwachs im unteren einstelligen Prozentbereich zutraut, nicht allzu viel wäre.

Chart- und markttechnisch wäre die Aktie jetzt wieder „oben“

Da die Aktie darüber hinaus mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 30 im Vergleich zum laufenden und erwarteten Wachstum eher teuer bewertet ist, ist die Chance, dass die chart- und markttechnische Konstellation sich durchsetzt, die die Aktie jetzt am oberen Ende der Range verortet, sich durchsetzt, gut. Dazu der Blick auf den Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Der Kurs hat jetzt die obere Begrenzungszone der seit gut zwei Jahren gültigen Handelsspanne erreicht, zugleich ist Symrise seitens der Markttechnik nach diesem für diese Aktie großen Kurssprung klar heiß gelaufen. Man sollte zwar für einen Short-Trade Spielraum lassen für den Fall, das sich der Kurs in die dichte Phalanx an Widerständen, die sich durch die vorherigen oberen Wendepunkte ergibt, hinein kämpft. Aber dass der Kurs dorthin läuft ist keineswegs zwingend, daher wäre der aktuelle Moment eine interessante Basis für einen Short-Trade.

Jetzt bietet die Short-Seite wieder Chancen

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 132,777 Euro momentan einen Hebel von 4,0 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 116,20 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,65 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Symrise-Aktie lautet UH4HST.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 108,15 Euro, 110,35 Euro, 111,90 Euro, 115,65 Euro

Unterstützungen: 91,84 Euro, 87,38 Euro, 85,40 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Symrise-Aktie

Basiswert Symrise WKN UH4HST ISIN DE000UH4HST5 Basispreis 132,777 Euro K.O.-Schwelle 132,777 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 4,0 Stop Loss Zertifikat 1,65 Euro

