Wochenausblick: DAX und Gold auf Allzeithoch. Adidas, RWE und VW im Blickpunkt

Der DAX® knüpfte in der abgelaufenen Wochen nahtlos an die Aufwärtsbewegung der vorangegangenen drei Wochen an und markierte ein neues Allzeithoch. Zwar bröckelten die Gewinne zum Wochenschluss etwas. Der Aufwärtstrend ist dennoch intakt. In der kommenden Wochen stehen weitere Unternehmenszahlen und vor allem in der zweiten Wochenhälfte zahlreiche Wirtschaftsdaten aus den USA zur Veröffentlichung an.

Die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde nach der EZB-Sitzung als auch die Rede von Fed-Chef Jerome Powell kamen bei den Marktteilnehmern mehrheitlich gut an und sorgten für eine sichtliche Entspannung an den Anleihemärkten. Die Renditen 2- und 10-Jähriger Bundesanleihen gaben im Wochenverlauf spürbar nach. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Staatspapieren in den USA. Von dieser Entwicklung profitieren vor allem Gold und Silber. Der Goldpreis sprang auf 2.175 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber auf 24,25 US-Dollar. Der Ölpreis pendelte im Wochenverlauf hingegen in einer engen Range. So schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei 82,40 US-Dollar

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche hielt die Zahl der Gewinner und Verlierer im DAX® fast die Waage. Dabei waren die Kursbewegungen bei den Einzelwerten vor allem von Unternehmensmeldungen geprägt. Zu den Wochengewinnern im Standardwerteindex zählten die Aktien von RWE, Sartorius, Siemens Healthineers und Symrise. Überdurchschnittliche Abschläge mussten unter anderem die Aktien von Bayer, Brenntag und Deutsche Post hinnehmen. In der zweiten Reihe zeigten die Anteilsscheine von HelloFresh und Hugo Boss zweistellige Verluste. Aroundtown und Encavis verbuchten hingegen zweistellige Wochengewinne.

In der kommenden Woche werden unter anderem Adidas, Atoss Software, E.On, Fuchs, Hypoport, K+S, Klöckner, Lanxess, LEG Immobilien, MorphoSys, Porsche, RWE, Siltronic, TAG Immobilien, Teamviewer, Tennet, VW, Wacker Chemie und Zalando finale Geschäftszahlen für 2023 vorlegen.

Wichtige Termine

MONDAY MARCH 11, 2024

Euro zone finance ministers meet for monthly talks

TUESDAY MARCH 12, 2024

Germany-Inflation Final

United States-CPI

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

ECB bank supervisor Buch speaks

French central bank updates economic forecasts

WEDNESDAY MARCH 13, 2024

ECB bank supervisor af Jochnick speaks

ECB board member Cipollone speaks

THURSDAY MARCH 14, 2024

ECB board member Elderson speaks

Germany-IPSOS PCSI

ECB’s Knot speaks at Dutch central bank press conference

Germany-Current account

United States-Jobless

United States-PPI demand

United States-Retail Sales

French stats agency INSEE updates economic outlook

ECB vice president de Guindos speaks

FRIDAY MARCH 15, 2024

Germany-WPI

France-Inflation Final

German economy ministry releases its monthly report

United States-Imports/Exports

United States-Empire State

United States-Industrial production

ECB chief economist Lane speaks

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.884/17.939/18.031 Punkte Unterstützungsmarken: 17.548/17.594/17.640/17.675/17.737/17.789 Punkte Der DAX® bewegte sich zum Wochenschluss zwischen 17.800 und 17.860 Punkten seitwärts. Damit hielt sich der Index oberhalb der Ausbruchslinie von 17.789 Punkten und wahrt damit die Chance auf eine Erholung bis 17.884 Punkten oder gar einen Anstieg bis 17.939 Punkte (138,2-Retracementlinie). Taucht der Index jedoch unter 17.789 Punkte ist mit einem Rücksetzer bis 17.737 Punkten zu rechnen. In diesem Bereich findet der Index jedoch mit der Unterstützungsmarke und der Unterkante des Aufwärtstrendkanals eine 2-fache Unterstützung. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 06.02.2024 – 08.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 09.03.2019 – 08.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 86,33* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 79,69** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.03.2024; 17:00 Uhr Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC9HDX 33,38 14.506,002837 14.506,002837 5,35 Open End DAX® HD2SRR 1,81 16.054,26919 16.054,26919 9,93 Open End DAX® HD20Q0 12,47 16.597,759595 16.597,759595 14,43 Open End DAX® HD2701 8,30 17.020,282509 17.020,282509 21,70 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.03.2024; 17:00 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD2NHT

28,36 20.670,414558 20.670,414558 -6,27 Open End DAX® HD06YK 15,81 19.417,187834 19.417,187834 -11,21 Open End DAX® HC8SG4 7,34 18.559,867206 18.559,867206 -23,91 Open End DAX® HR988Y 5,60 18.379,958731 18.379,958731 -31,08 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.03.2024; 17:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!