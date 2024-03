Rückblick:

Nachdem die Unterstützung um die angesprochene 1,08 Dollar-Marke mehrfach gehalten hatte, ging es in der abgelaufenen Handelswoche in die Gegenrichtung: Nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag kletterte das der Euro zeitweise bis in den Bereich um 1,0980 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Was steht in den kommenden Handelstagen ins Haus?

Ausblick:

Die Handelswoche wird geprägt durch die US-Inflationsdaten. Den Auftakt machen die US-Konsumentenpreise am Dienstagnachmittag, am Donnerstagnachmittag stehen dann die US-Produzentenpreise ins Haus.

In den USA gilt bereits die Sommerzeit, beider Datenpunkte werden daher bereits schon 13:30 Uhr MEZ veröffentlicht statt wie gewohnt 14:30 Uhr MEZ. Zudem sind die US-Einzelhandelsdaten am Donnerstag sowie das Sentiment der Uni Michigan zu beachten. Aus der Eurozone stehen im Wochenverlauf keine nennenswerten Daten auf dem Kalender.

Charttechnischer Ausblick:

Mit dem Anstieg bis auf 1,0980 Dollar am Freitag hat das Paar das kurzfristige Potenzial auf der Oberseite zunächst weitgehend ausgeschöpft. Neues Aufwärtspotenzial entsteht erst bei einem Überwinden der horizontalen Widerstandszone (rot im Chart unten) im Bereich der 1,10-Dollar-Marke.

Bis dahin ist zunächst tendenziell ein Rücksetzer in den Bereich 1,0880/95 Dollar zu favorisieren. Diese Zone fungiert aktuell als entscheidende Unterstützung für die Käuferseite. Bei einem Rutsch unter diese Marke wäre ein erneuter Test der Aufwärtstrendlinie im Vier-Stundenchart um 1,0860 Dollar zu favorisieren.

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 13:30 US-Konsumentenpreise

Mittwoch: 18:00 Auktion 30-jährige US-Anleihen

Donnerstag: 13:30 US-Produzentenpreise, 13:30 US US-Einzelhandelsdaten

Freitag: 13:30 US Empire State Manufacturing, 15:00 Uni Michigan Sentiment