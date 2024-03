EQS-News: 3U HOLDING AG schließt Geschäftsjahr 2023 erfolgreich ab

EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

3U HOLDING AG schließt Geschäftsjahr 2023 erfolgreich ab



11.03.2024 / 07:30 CET/CEST

3U HOLDING AG schließt Geschäftsjahr 2023 erfolgreich ab Umsatz im Geschäftsjahr 2023 wächst nach vorläufigen Zahlen um 4 %;

EBITDA-Marge liegt bei 10 %; Konzernergebnis am oberen Rand der Prognose

Verwaltung schlägt 0,05 Euro Dividende vor

Ausblick für 2024 erwartet weiteres Wachstum in anspruchsvollem Marktumfeld Marburg, 11. März 2024 – Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 sowie den Unternehmensausblick für 2024 vorgelegt. Demnach hat 3U 2023 wie prognostiziert den Konzernumsatz gesteigert; das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Konzern (EBITDA) lag innerhalb der zuletzt im November angepassten Erwartungen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen weiteres profitables Wachstum. Zugleich setzt 3U im Zuge der Wachstums- und Wertsteigerungsstrategie MISSION 2026 konsequent die notwendigen Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im SHK-Onlinegeschäft sowie für den Ausbau der Stromerzeugerkapazitäten im Bereich Erneuerbare Energien um. Auf vorläufiger Basis hat die 3U HOLDING AG im Geschäftsjahr 2023 den Umsatz um 4,0 % auf 52,4 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 50,3 Mio. Euro). Der Konzern hatte eine Bandbreite von 52,0 Mio. Euro bis 56,0 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Das EBITDA beläuft sich auf 5,2 Mio. Euro (Vorjahr: 8,5 Mio. Euro). Auch hier liegt der Konzern in der prognostizierten Spanne von 4,5 Mio. Euro bis 6,0 Mio. Euro und leicht über den Erwartungen der Analysten (Konsens: 5,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erreichte einen Wert von 10,0 % nach 16,8 % im Vorjahr. Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung, zeigt sich aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mit den erreichten Zahlen grundsätzlich zufrieden: „Die aktuellen Zahlen belegen, dass unser Geschäftsmodell auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen funktioniert. Dank einer diversifizierten Aufstellung im Konzern ist es uns gelungen, negative konjunkturelle Einflüsse in einzelnen Branchen weitestgehend zu kompensieren. Daher können wir mit dem Erreichten insgesamt zufrieden sein. Die angepassten Zielwerte für 2023 haben wir auf Basis unserer vorläufigen Geschäftszahlen alle erreicht. Das ist eine solide Basis für die nächsten Jahre, in denen es natürlich gilt, die Ergebnisse zu verbessern.“ Höherer Stromertrag sorgt für Ergebnissprung im Segment Erneuerbare Energien Den Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) und Erneuerbare Energien ist es gelungen, Umsatzzuwächse im zweistelligen Prozentbereich bei gleichzeitig deutlichen Ergebnisverbesserungen zu erzielen. Das Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) musste angesichts eines deutschlandweit schwachen Onlinehandels und eines massiven Einbruchs der Bautätigkeit einen Umsatzrückgang hinnehmen. Das Segment ITK steigerte seinen Umsatz 2023 insgesamt um über 26 % auf 15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 12,1 Mio. Euro). Am stärksten zugelegt hat dabei akquisitionsbedingt der Bereich Managed Services. Infolge eines renditestarken Produktmixes verbesserte sich auch das Segment-EBITDA um über 24 % auf 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: 3,1 Mio. Euro). Das Segment Erneuerbare Energien verzeichnete 2023 aufgrund der guten meteorologischen Bedingungen einen höheren Stromertrag als im Vorjahr. Die Erlöse legten nach vorläufigen Berechnungen von 7,2 Mio. Euro auf 8,1 Mio. Euro zu. Das Segment-EBITDA verbesserte sich signifikant von 3,4 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro, was einer Steigerung von gut 72 % entspricht. Die Geschäftsentwicklung im Segment SHK konnte sich 2023 nicht vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld abkoppeln. Zwar entwickelte sich das Segment besser als das Branchenumfeld, verzeichnete dennoch einen Rückgang bei Umsatz und Ertrag. Die Erlöse fielen im Berichtszeitraum mit 29,6 Mio. Euro um 6 % niedriger aus (Vorjahr: 31,5 Mio. Euro). Das Segment-EBITDA beträgt –1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro). Das ungeprüfte vorläufige Konzernergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten liegt 2023 für die 3U Gruppe bei 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro) und damit erfreulicherweise am oberen Ende des zuletzt im November 2023 angepassten Prognosekorridors. Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von 0,07 Euro (Vorjahr: 0,09 Euro). Auf dieser Basis schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie an die Aktionäre auszuschütten. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 28. Mai 2024 entspricht das einer Ausschüttungsquote von über 70 %. Zuversicht für deutliches Umsatzplus 2024 Trotz gedämpfter gesamtwirtschaftlicher und branchenbezogener Erwartungen rechnet der Vorstand im Geschäftsjahr 2024 ohne Zukäufe mit einem Umsatzwachstum in einer Bandbreite von rund 9 % bis 16 % auf 58,0 Mio. Euro bis 62,0 Mio. Euro. Neben einem anhaltend positiven Geschäftsverlauf im Segment ITK sollen vor allem ein verbreitertes Produktangebot sowie intensivierte Vertriebs- und Marketingmaßnahmen im SHK-Onlinehandel das angepeilte organische Wachstum tragen. Daneben setzt 3U im Bereich SHK zur Absicherung der in den nächsten Jahren vorgesehenen Ergebnisverbesserung auf anorganisches Wachstum durch erfolgreiche Unternehmensübernahmen. Für den Bereich der Erneuerbaren Energien setzt 3U auf umfangreiche Investitionen in den Ausbau der eigenen Stromerzeugerkapazitäten. Aufgrund der notwendigen Vorlaufinvestitionen in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von 3U sowie in Verbindung mit dem Start der Repowering-Maßnahmen am Standort Langendorf wird 2024 eine EBITDA-Marge im Bereich von etwa 7 % bis 8 % erwartet. „Wir haben im Zuge unseres Strategieprogramms MISSION 2026 im Konzern klare Wertpotenziale definiert und für alle drei Segmente konkrete Einzelziele hinterlegt. Das Jahr 2024 wird auf diesem Weg ein Zwischenschritt. Mit den notwendigen Zukunftsinvestitionen stellen wir sicher, dass die für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 erwartete dynamische Aufwärtsentwicklung – abhängig von der Realisierung notwendiger Akquisitionen – eintreten kann", ergänzt Christoph Hellrung, CFO. Die finalen Ergebnisse für 2023 werden wie geplant am 28. März 2024 veröffentlicht. Am 28. März 2024 um 10:00 Uhr MEZ wird ein Webcast zum Jahresabschluss 2023 der 3U HOLDING AG mit Christoph Hellrung, CFO und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, stattfinden.

Investor Relations

3U HOLDING AG

Tel.: +49 6421 999-1200

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

