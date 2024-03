LatticeFlow AI beruft die etablierten KI-Führungskräfte Milena Marinova und Jean-Luc Chatelain in seinen Beirat

LatticeFlow AI, die führende Plattform, die es KI-Teams ermöglicht, performante, sichere und vertrauenswürdige KI-Lösungen zu entwickeln, gibt die Gründung seines Beirats und die Ernennung von zwei KI-Koryphäen, Milena Marinova und Jean-Luc Chatelain, als Gründungsmitglieder bekannt.

Milena Marinova bringt eine Fülle von Erfahrungen und Fachkenntnissen in der Softwareentwicklung und im Bereich der KI, ML und GenAI mit, wobei sie seit über 15 Jahren innovative KI-Produkte und -Lösungen weltweit auf den Markt bringt. Zuletzt gründete sie das AI Acceleration Studio bei Microsoft und ist derzeit dessen Vizepräsidentin. Milenas visionäre Führungsrolle bei der Entwicklung intelligenter KI-Systeme, die den Schwerpunkt auf Experimente und Evaluierung für die Zusammenarbeit von Mensch und KI legt, passt zur Mission von LatticeFlow AI, vertrauenswürdige KI-Lösungen in großem Maßstab bereitzustellen.

"In der Ära der KI-Einführung ist der Aufbau einer verantwortungsvollen KI von entscheidender Bedeutung für den Erfolg dieser Implementierungen", sagt Milena. "Ich freue mich, Beraterin von LatticeFlow AI zu werden und die Vision der Gründer und ihr starkes Engagement für die Entwicklung von Tools, die KI-Sicherheit und -Vertrauen gewährleisten, voranzutreiben."

Jean-Luc Chatelain, ehemaliger CTO für angewandte Intelligenz bei Accenture, ist ebenfalls ein erfahrener KI-Experte mit einem tiefen Verständnis der Herausforderungen und Möglichkeiten beim Aufbau und der Operationalisierung geschäftskritischer KI-Systeme für große Unternehmen.

"Vertrauen ist die Grundlage für eine erfolgreiche KI-Plattform", sagt Jean-Luc. "Ich freue mich sehr, dem Beirat von LatticeFlow AI beizutreten und das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner Mission zu unterstützen, die darin besteht, Unternehmen in die Lage zu versetzen, sichere und vertrauenswürdige KI-Systeme zu entwickeln und einzusetzen, die den Geschäftswert steigern."

Milenas herausragende Führungsqualitäten bei der Entwicklung bahnbrechender KI-Lösungen, gepaart mit ihrer profunden Expertise in den Bereichen maschinelles Lernen, KI und tiefe neuronale Netze, werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, die Vision von LatticeFlow AI, unternehmenskritische KI-Lösungen auf den Markt zu bringen, voranzutreiben. Ebenso wird Jean-Lucs Expertise bei der Entwicklung von KI-Systemen für große Organisationen auf der ganzen Welt, die auf Vertrauen und Verantwortung basieren, entscheidend dazu beitragen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Lösungen von LatticeFlow AI zu erhöhen.

"Wir fühlen uns geehrt, Milena und Jean-Luc in unserem Beirat begrüßen zu dürfen", erklärten die Mitbegründer von LatticeFlow AI, Petar Tsankov (CEO) und Pavol Bielik (CTO) . "Ihr kollektives Fachwissen, das mit unserer Vision für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI übereinstimmt, wird für unsere langfristige Wachstumsstrategie in den kommenden Jahren entscheidend sein."

Die Gründung des hochkarätigen KI-Beirats von LatticeFlow AI folgt auf die Expansion von LatticeFlow AI in den US-Marktund die Ernennung von Tom Ulrich zum Senior-Vizepräsident und Geschäftsführer von LatticeFlow North America.

Über LatticeFlow AI

LatticeFlow AI bietet eine hochmoderne KI-Plattform, die es Unternehmensteams ermöglicht, leistungsfähige, sichere und vertrauenswürdige KI in großem Maßstab zu entwickeln. Unsere Plattform wurde entwickelt, um den vollen Wert von KI zu erschließen, indem kritische Modell- und Datenprobleme durch automatisierte Prozesse und intelligente Workflows über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg systematisch angegangen werden.

