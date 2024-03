Widerstand: 18.000 18.050 Unterstützung: 17.620 17.680 200-Tagelinie (SMA200) 16.232

Dax-Rückblick:

Nach einer eher bewegungsarmen ersten Handelshälfte brach der Dax gestern Nachmittag aus der skizzierten Konsolidierungsformation nach oben aus und stieg wenig überraschend auf ein neues Allzeithoch. Dieses hat der Index heute Vormittag noch marginal überwunden - das Tageshoch im Xetra-Dax lag bislang bei 18.001 Punkten. Dann setzten Gewinnmitnahmen ein.

Dax-Ausblick:

Diese Gewinnmitnahmen könnten sich in den kommenden Handelsstunden und -tagen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. Nach der Rally auf 18.000 Punkte haben sich die Käufer eine Verschnaufpause mehr als verdient.

Die kurzfristige Unterstützung liegt im Bereich des Vorwochenhochs um 17.880 Punkte (grüner Bereich im Chart unten). Ein Rücksetzer unter diese Marke per Stundenschlusskurs wäre ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite, dass eine ausgedehntere Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase ins Haus steht.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ6TE6 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.03.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.177 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DFZ577 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.03.2024), die K.o.-Schwelle bei 19.534 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.