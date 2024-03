ET-WAS!? ETFs verblüffend einfach erklärt.

Mehr erfahren

UCITS-Offenlegung



iShares MSCI World UCITS ETF



Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.



Risikohinweise

Anleger sollten die vollständige Liste der Risiken des Fonds im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen nachlesen.