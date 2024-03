NVIDIA und Super Micro Ziele steigen | Tesla bald bei nur noch $125?

Nach der gewaltigen Rallye vom Dienstag, legt die Wall Street eine Atempause ein. Heute stehen weder wichtige Wirtschaftsdaten an noch wichtige Ergebnisse. DollarTree tendiert in Folge der schwachen Aussichten vor dem Opening schwächer. Investoren debattieren wieviel Luft zwischen einem möglichen, durch Momentum getriebenen Abverkauf ist, und wo in einem solchen Szenario die Kaufzone liegt. Heute sind es Analysten, die an der Wall Street für Bewegung sorgen. Die Bank of America hebt das Ziel für NVIDIA auf $1100 an, und für Super Micro auf $1280. Tesla wird hingegen bei Wells Fargo auf Verkaufen abgestuft, mit einem Ziel von nur noch $125. JMP Securities äußert sich positiv zu Coinbase. Das Unternehmen meldet außerdem die Ausgabe von $1 Mrd. an Wandelanleihen.



00:00 Intro

00:24 Überblick

01:44 Anleihemarkt

02:45 Geldpolitik | Zinssenkungen

04:33 Dollar Tree | Dollar General | Allbirds

06:25 Boeing | IBM

08:21 Coinbase

11:20 Nvidia | Oracle | Super Micro

13:36 Tesla | Intel

15:26 Japanische Zentralbank | Trendwende der Geldpolitik?

17:20 China Stimulus & Zinssenkungen USA

18:30 TikTok Verbot?



