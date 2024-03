EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Claudia Nemat, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.03.2024 / 15:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Claudia Nachname(n): Nemat

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Telekom AG

b) LEI

549300V9QSIG4WX4GJ96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21.75 EUR 109750.50 EUR 21.745 EUR 160739.04 EUR 21.74 EUR 158071.54 EUR 21.735 EUR 125910.855 EUR 21.73 EUR 161866.77 EUR 21.725 EUR 119118.175 EUR 21.72 EUR 149802.84 EUR 21.715 EUR 258321.64 EUR 21.71 EUR 149733.87 EUR 21.705 EUR 100103.46 EUR 21.70 EUR 60933.60 EUR 21.695 EUR 93505.45 EUR 21.69 EUR 106346.07 EUR 21.685 EUR 139694.77 EUR 21.68 EUR 71327.20 EUR 21.675 EUR 69273.30 EUR 21.67 EUR 25787.30 EUR 21.665 EUR 216758.325 EUR 21.66 EUR 205315.14 EUR 21.665 EUR 36618.605 EUR 21.65 EUR 7577.50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21.7058 EUR 2526550.12 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.03.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: xetra MIC: XFRA

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

15.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com