FED-Tagung | Worauf achtet die Wall Street?

Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die FED bei der heutigen Tagung für 2024 weiterhin drei Zinssenkungen in Aussicht stellt. Es bestehe aber das Risiko, dass die wegen des gesunden Wachstums, und der unlängst heißeren Inflation, nur zwei Senkungen signalisiert werden, so die Bank of America. Der Finanzvorstand von Boeing hat auf einer Analystentagung heute die Erwartungen für das laufende Quartal und Gesamtjahr gesenkt. BioNTech steht nach den enttäuschenden Zahlen und Aussichten unter Druck. Deutliche Kursgewinne sehen wir nach den festen Quartalszahlen vor allem bei den Aktien von PDD. Im Fokus stehen heute auch die Aktien von Broadcom. Hier findet heute ein KI-Analystentag statt. Die Aktien von Chipotle profitieren von der Meldung eines nahenden 50 zu 1 Aktiensplits.



