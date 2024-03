Lalique Group SA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Lalique Group gibt vorläufige Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt



Communiqué de presse (PDF) Zürich, 20. März 2024 – Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat heute vorläufige, ungeprüfte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben. Der Betriebserlös stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 5% auf ca. EUR 179.2 Mio. Der EBIT betrug ca. EUR 7.0 Mio., bei einer EBIT-Marge von ca. 3.9%. Im Geschäftsjahr 2023 verzeichnete Lalique Group ein solides Umsatzwachstum, zu dem alle Segmente beitrugen. Nach insbesondere im ersten Halbjahr herausfordernden Markt- und Produktionsbedingungen verbesserte sich der Geschäftsverlauf in der saisonal stärkeren zweiten Jahreshälfte, wobei der Planrückstand aus dem ersten Semester nicht ganz wettgemacht werden konnte. Insgesamt erzielte die Gruppe einen Betriebserlös von ca. EUR 179.2 Mio. Dies entspricht einem leicht unter der Guidance liegenden Umsatzwachstum von rund 5% gegenüber dem Jahr 2022, welches noch im Zeichen des Aufschwungs nach der Pandemie gestanden war. Unter Ausklammerung des kommunizierten Sonderertrags von EUR 1.7 Mio. im Jahr 2022 stieg der Betriebserlös im Jahr 2023 um rund 6%. Die Entwicklung der Aufwendungen war im Jahr 2023 insbesondere von der allgemeinen Teuerung und höheren Energiekosten geprägt; diese Effekte konnten teilweise und mit einer gewissen Verzögerung durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Zudem investierte Lalique Group weiter gezielt in Personalausbau sowie Marketing- und Verkaufsaktivitäten. Der Personalaufwand lag 2023 mit ca. EUR 46.9 Mio. um rund 12% über dem Vorjahr. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf ca. EUR 32.3 Mio., entsprechend einem Anstieg von rund 16%. Die Abschreibungen und Wertberichtigungen waren mit ca. EUR 13.6 Mio. um rund 13% tiefer als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug im Jahr 2023 ca. EUR 7.0 Mio. gegenüber EUR 13.2 Mio. im Vorjahr. In Einklang mit der Guidance belief sich die EBIT-Marge auf ca. 3.9%, nach 7.7% im Vorjahr bzw. 6.8% unter Ausklammerung des damals angefallenen Sonderertrags. Lalique Group wird die vollständigen finalen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 sowie den Ausblick 2024 am 17. April 2024 veröffentlichen.

