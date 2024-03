FED und Micron fachen Party an | Apple wartet auf Klage

FED-Chef Jerome Powell hat die Rallye an der Wall Street aufflammen lassen. Drei Zinssenkungen für 2024 wurden bestätigt. Außerdem wurde signalisiert, dass die monatliche Reduktion der FED-Bilanz bald gedrosselt werden dürfte. Fast parallel meldet Micron robuste Ergebnisse und Aussichten, mit der Aktie rund 16% im Plus. Das starke Wachstum bei Micron facht global die Aktien der Chiphersteller an. Während die Aktien von Apple durch eine drohende Klage des US-Justizministeriums belastet wird, tendieren die alle andere Big Tech-Aktien freundlich. Heute ist außerdem der Börsengang von Reddit. Der Zuteilungskurs lag mit $34 am oberen Ende der angepeilten Spanne.



00:00 Intro

00:23 Leitzinssenkungen

01:05 Powell: Zinssenkungen & Bilanz

02:47 KI-Sektor (Micron, Broadcom, Nvidia)

03:55 Micron

05:35 KB Home | Accenture

07:43 Heute Abend (u.a. Fedex)

08:38 Synopsys | Li Auto

09:25 Apple wartet auf Klage

11:02 Reddit IPO



