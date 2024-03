Nike und Lululemon | US Konsum trübt sich ein

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die gesenkten Aussichten von Nike und trüben Kommentaren von Lululemon zeigen, dass sich die Konsumfreude in den USA eintrübt. Beide Aktien stehen nach den Quartalszahlen unter Druck. FedEx betont auch, dass das Umfeld insgesamt schwierig bleibt. Wie dem auch sei, steuert man durch Einsparungen und eine Ausweitung der Margen erfolgreich gegen den Trend. Außerdem wurde ein $5 Mrd. Aktienrückkaufprogramm gemeldet. Die UBS hebt zum Wochenausklang das Kursziel für NVIDIA auf $1100 an. Letztendlich ist das keine Überraschung mehr. Nach der 48% Rallye am Tag des Börsengangs, sehen wir bei Reddit leichte Gewinnmitnahmen.



00:00 - Intro

00:24 - Die Woche im Überblick

00:55 - Rede von Clarida über Zinssenkung

02:12 - Nike | Lululemon

05:38 - Analystenkommentare

10:33 - Nvidia | Pfizer | FedEx

15:11 - Douglas

17:02 - Reddit | Apple | Boeing

20:52 - Ausblick auf kommende Woche





► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell