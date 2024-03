DAX-Rally & (k) eine Korrektur in Sicht? | Nasdaq | Gold | Apple | Tesla | Glorreiche Sieben | BNP

► Darum geht's im Video: Entdecke in diesem neuen Video mit Kemal Bagci (BNP Paribas) und "Conny" Cornelia Frey (Senior Communication Manager) die aktuellen Trends an den Börsen. DAX und Dow erklimmen dank der US-Fed ein Rekordhoch nach dem anderen. Was erwarten die Derivate-Anleger? Setzen Sie auf eine Fortsetzung der Börsenparty oder erwarten sie Gewinnmitnahmen nach dem Kursanstieg? Und wie sieht es beim Goldpreis aus, der ebenfalls nicht zu stoppen ist? Oder doch? Erfahre, was die kommende Handelswoche bereithält!



Timestamps:

00:00 ► DAX und Dow im Rausch und (k)ein Ende der Party in Sicht?

02:43 ► Korrektur voraus? So agieren die Derivateanleger

03:44 ► "Glorreiche Sieben" - Apple, Google und Tesla schwächeln - was ist los?

06:40 ► Goldrausch - so skeptisch sind die Derivate-Anleger

08:52 ► Most actives BNP



🕐 Das Video wurde am 25. März 2024 um 16:00 Uhr veröffentlicht.