EQS-News: RIXX Invest AG und Rattlesnake Oil and Gas LLC erschließen neue Potenziale der Cole Sands

Berlin, 25. März 2024. Die RIXX Invest AG und ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC treiben die Erschließung ihres Fördergebietes in Texas weiter voran – nun im Bereich der sogenannten Cole Sands. Nachdem bereits 37 Wells erfolgreich entwickelt wurden, sind nun drei weitere Bohrungen mit Potenzial in den Cole Sands identifiziert worden.



Die Cole Sands, Teil der Mirando-Formation aus der Miocene-Ära, bieten aufgrund ihrer geologischen Eigenschaften erhebliches Förderpotenzial. Die bisherigen Entwicklungen in diesem Bereich bestätigen die strategische Bedeutung der Cole Sands für die Förderaktivitäten der RIXX Invest AG und Rattlesnake Oil and Gas LLC.



Aktuelle Daten der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Railroad Commission von Texas, zu den Cole Sands Bohrungen zeigen, dass etwa 86 Bohrungen im Duval County bislang insgesamt 2,4 Millionen Barrel Öl gefördert haben.



Neben drei nun identifizierten Bohrungen ist die weitere Erschließung der Cole Sands geplant. Für diese Expansion wird zur Zeit nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Dieser Schritt ist entscheidend für die Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung und Ausweitung der Produktionskapazitäten.



Die RIXX Invest AG und Rattlesnake Oil and Gas LLC beabsichtigen, die Erschließung dieser Ressourcen weiter zu intensivieren und die Produktion nachhaltig zu steigern. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Förderkapazitäten unterstreichen beide Unternehmen ihr langfristiges Engagement in der Öl- und Gasindustrie.



Quelle: Railroad Commission von Texas - https://www.rrc.texas.gov



