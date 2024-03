Übergeordnete Seitwärtskonsolidierung sollte sich fortsetzen

Rückblick:

Im Umfeld des US-Zinsentscheids vom vergangenen Mittwoch gab es einiges an Volatilität - mit dem besseren Ende für die Bären. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bis auf 1,0940 Dollar verlor das Währungspaar in der zweiten Wochenhälfte bis in den unteren 1,08er Bereich.

Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Nach dem wichtigen US-Zinsentscheid und den Powell-Kommentaren in der anschließenden Pressekonferenz dürfte es in der laufenden Woche deutlich ruhiger werden. Lediglich die Inflationsdaten (PCE Kernrate) aus den USA am frühen Freitagnachmittag und die Powell-Rede am späten Freitagnachmittag haben das Potenzial, für größere Bewegungsimpulse zu sorgen.

Alle anderen anstehenden Wirtschaftsdaten gehören eher in die Kategorie zweite Reihe und dürften kaum für nennenswerte Bewegung sorgen.

Charttechnischer Ausblick:

Dem EUR/USD-Wechselkursverhältnis ist seit Jahresbeginn ein wenig die Richtung abhanden gekommen, wie ein Blick auf den unten stehenden Chart belegt. Im Tageschart ist eine Dreieckskonsolidierung auszumachen für die vergangenen Wochen, wobei das Paar zuletzt zwischen 1,0800 Dollar auf der Unter- und 1,10 Dollar auf der Oberseite pendelte.

Neue größere Trendbewegungen sind erst bei Ausbruch aus der übergeordneten Dreieckskonsolidierung im Tageschart denkbar, bis dahin ist eine fortgesetzte Seitwärtsbewegung im Bereich der Konsolidierung zu favorisieren. Die kommende Handelswoche dürfte wohl eher keinen Ausbruch bringen, bis auf die PCE-Daten am Freitag ist kaum mit nachhaltigen Impulsen zu rechnen.

Montag: 15 Uhr US-Neubauverkäufe

Dienstag: 15 Uhr US Verbrauchervertrauen

Mittwoch: -

Donnerstag: 13:30 US BIP; 15 Uhr Uni Michigan Sentiment

Freitag: 13:30 Uhr PCE Preisindex 16:30 Powell-Rede