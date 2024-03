Trading-Chance Caterpillar: Überbewertung eröffnet Short-Chancen

Werbung

Steigende, über den Prognosen liegende Unternehmensgewinne sind ein gutes Argument für höhere Kurse. Problematisch wird es aber dann, wenn der Kurs der Aktie weit schneller steigt als der Gewinn, die Aktie dadurch untypisch teuer wird und auffällig weit über das durchschnittliche Kursziel der Experten hinausläuft, wie das bei Caterpillar der Fall ist. Eine Trading-Chance Short.

Wenn man, wie das bei dem Ende Januar an dieser Stelle vorgestellten Short-Trade auf den US-Baumaschinenhersteller Caterpillar der Fall war, ausgestoppt wird, kann man von weiteren Versuchen Abstand nehmen, sofern sich die Grundlage des ausgestoppten Trades als falsch erwiesen hat. In der Causa Caterpillar hat sich diese Grundlage aber noch verfestigt:

Die Aktie ist deutlich zu hoch gelaufen, ist markttechnisch überkauft, vom Kurs/Gewinn-Verhältnis untypisch teuer und notiert deutlich über dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel. Daher geben wir in diesen Fall nicht auf und suchen neue Trading-Ziele, sondern setzen konsequent erneut an.

Analysten-Kursziel bereits weit überboten

Dass Caterpillar trotz einer durch die Inflation und hohe Zinsen gedrückten, internationalen Konjunkturlage Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren kontinuierlich immer höher schraubte, basierte in hohem Maß auf immensen, von der Biden-Regierung angeschobenen Infrastrukturprogrammen in den USA. Dort war jahrzehntelang für die Sanierung der Infrastruktur kein Geld ausgegeben worden, jetzt wurden die meist extrem überfälligen Projekte angegangen: Reparaturen von Staudämmen, Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien. Das bedurfte neuer Maschinen, Caterpillar lieferte sie. Aber:

Die Analysten sehen zu Recht in den kommenden Jahren kaum noch weiteres Wachstum, denn die „Bauwelle“ läuft längst und große Baumaschinen haben eine lange Lebensdauer, so dass man damit rechnen muss, dass der Auftragsboom vorbei ist. Für 2024, 2025 und 2026 sieht man seitens der Experten nur Gewinnzuwächse von etwa fünf Prozent jährlich. Und dafür wäre die Aktie, die derzeit für die 2024er-Gewinnschätzung ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 17,2 aufweist, zu teuer, zumal man damit bereits am oberen Rand der in früheren Jahren üblichen Bewertungsspanne liegt.

Auf Tages- und Wochenbasis markttechnisch überkauft

Es wundert also nicht, dass das derzeitige, durchschnittliche Kursziel der Analysten zwar mit den im Februar vorgelegten, erneut über den Prognosen ausgefallenen Ergebnisses des letzten Quartals 2023 nach oben wanderte, mit aktuell 317 US-Dollar aber trotzdem unter dem aktuellen Aktienkurs liegt. Und das nicht gerade wenig.

Quelle: marketmaker pp4

Hinzu kommt, dass die Aktie chart- und markttechnisch nur noch heißer gelaufen ist als vor zwei Monaten, als wir uns erstmals an einem Short-Trade versucht hatten. Caterpillar ist aus dem mittelfristigen, im Herbst 2023 etablierten Aufwärtstrendkanal ausgebrochen und rangiert derzeit am oberen Ende eines deutlich steileren Trendkanals, der seinen Ursprung im vergangenen Herbst hat … und das bei auf Tages- ebenso wie auf Wochenbasis überkauften, markttechnischen Indikatoren. Da erneut einen Short-Trade anzugehen, ergibt Sinn, solange man den Stop Loss zunächst weit genug ansetzt, um ein eventuelles „Overshooting“ als Finale der Bullen-Party aushalten zu können.

Mit einem Short-Trade auf die Rückkehr zur Kurs-Normalität setzen

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 475,221 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,0. Den Stop Loss würden wir bei 405 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0850 einem Kurs von ca. 6,45 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Caterpillar lautet UM2STA.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 365,52 US-Dollar (Verlaufsrekord)

Unterstützungen: 335 US-Dollar, 331 US-Dollar, 323 US-Dollar, 279 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Caterpillar

Basiswert Caterpillar WKN UM2STA ISIN DE000UM2STA7 Basispreis 475,221 US-Dollar K.O.-Schwelle 475,221 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 6,45 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.