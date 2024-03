EQS-News: WashTec AG: Umsatz auf einem neuen Höchstwert und deutliche EBIT-Steigerung um 10,3 % bei einem signifikanten Anstieg des Free Cashflow auf Mio. € 46,1

EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

WashTec AG: Umsatz auf einem neuen Höchstwert und deutliche EBIT-Steigerung um 10,3 % bei einem signifikanten Anstieg des Free Cashflow auf Mio. € 46,1



27.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Umsatz auf einem neuen Höchstwert und deutliche EBIT-Steigerung um 10,3 % bei einem signifikanten Anstieg des Free Cashflow auf Mio. € 46,1

Umsatz Mio. € 489,5, Vorjahr Mio. € 482,2

EBIT Mio. € 41,9, Vorjahr Mio. € 38,0; EBIT-Marge 8,6 %, Vorjahr 7,9%

Free Cashflow Mio. € 46,1, Vorjahr Mio. € 16,2

Dividendenvorschlag: € 2,20

Augsburg, 27. März 2024 – Die WashTec Gruppe hat im Geschäftsjahr 2023 mit einem

Umsatz

von Mio. € 489,5 einen neuen Höchstwert erzielt und liegt damit um Mio. € 7,3 bzw. 1,5 % über dem Vorjahr (Mio. € 482,2). Bereinigt um Währungseffekte lag der Umsatzanstieg bei 3,4 %. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aufgrund der sehr positiven Entwicklung im Bereich Chemie. Dort konnten neue Kunden hinzugewonnen werden.

Das

EBIT

stieg insbesondere aufgrund der umgesetzten Preiserhöhungen und des aktiven Kostenmanagements um 10,3 % auf Mio. € 41,9 (Vorjahr: Mio. € 38,0). Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 8,6 % (Vorjahr: 7,9 %).

Im

vierten Quartal

sank der Umsatz im Vergleich zum Rekordquartal des Vorjahres (Mio. € 143,7) um 7,6 % auf Mio. € 132,8. Trotz des niedrigeren Umsatzes blieb das EBIT mit Mio.€ 15,0 auf dem hohen Niveau des Vorjahres (Mio. € 15,4). Die EBIT-Marge stieg auf 11,3 % (Vorjahr: 10,7 %).

Der

Free Cashflow

konnte trotz des Erwerbs des Standorts der amerikanischen Tochtergesellschaft in Höhe von Mio. € 9,5 signifikant auf Mio. € 46,1 (Vorjahr: Mio. € 16,2) gesteigert werden. Es wirkten sich insbesondere die zu Beginn des Jahres initiierten Maßnahmen zur Senkung des im Vorratsvermögen gebundenen Kapitals positiv auf die Entwicklung aus.

Das

Eigenkapital

sank von Mio. € 88,1 auf Mio. € 85,8. Die Eigenkapitalquote stieg aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Bilanzsumme, insbesondere durch die Reduzierung des Working Capital, auf 31,6 % (Vorjahr: 31,0 %).

„

Das Geschäftsjahr 2023 war kein einfaches. Dennoch haben wir unser Unternehmen gut durch diese herausfordernde Zeit geführt und intensiv an unserer zukünftigen Ausrichtung gearbeitet. Mit der Adjustierung unserer Strategie haben wir das Fundament gelegt, um unser Unternehmen in den nächsten Jahren wieder zu einer zweistelligen EBIT-Marge zurückzuführen – der konsequente Fokus auf den höchstmöglichen Kundennutzen wird zu steigenden Ergebnisbeiträgen führen

“ erklärte Andreas Pabst, Finanzvorstand der WashTec AG.

Hauptversammlung 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der WashTec AG findet am Dienstag, den 14. Mai 2024 statt. Für das Geschäftsjahr 2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von € 2,20 je Aktie vor.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 geht WashTec für die Gruppe von einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres (2023: Mio. € 489,5) bei einer Steigerung des EBIT im mittleren einstelligen Prozentbereich (2023: Mio. € 41,9) aus.

Daneben strebt das Unternehmen für das Jahr 2024 eine weitere Normalisierung des Net Operating Working Capital, also insbesondere der Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie des Vorratsvermögens an. Damit einhergehend erwartet das Unternehmen einen Free Cashflow zwischen Mio. € 30 und Mio. € 40 (2023: Mio. € 46,1).

Allgemeiner Risikohinweis

Jede Prognose ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können.

Den Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2023 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer

Investor Relations Website

.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. €, IFRS 2023 2022 Veränderung in % Umsatz 489,5 482,2 1,5 EBIT 41,9 38,0 10,3 EBIT-Marge in % 8,6 7,9 - EBT 38,4 37,3 2,9 Konzernergebnis 28,0 26,4 6,1 Ergebnis je Aktie1) (in €) 2,09 1,97 6,1 Free Cashflow 46,1 16,2 184,6 ROCE in % 21,5 20,2 -

Mio. €, IFRS 31. Dez. 23 31. Dez. 22 Veränderung abs. Bilanzsumme 271,3 284,5 -13,2 Eigenkapital 85,8 88,1 -2,3 Eigenkapitalquote in % 31,6 31,0 0,6 Net Operating Working Capital2) 83,5 105,1 -21,6 Beschäftigte zum Stichtag 1.687 1.824 -137

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert

2) Forderungen aus L&L+ Vorräte – Verbindlichkeiten aus L&L – Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 5555

Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135

27.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 55 84-0 Fax: +49 (0)821 55 84-1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1867815

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1867815 27.03.2024 CET/CEST