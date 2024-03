Mehrzuteilungsoption bei Galderma-Börsengang vollständig ausgeübt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Beim Börsengang des Schweizer Hautpflegekonzerns Galderma ist die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt worden.

Die konsortialführenden Banken kauften weitere 5,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 53 Schweizer Franken je Stück, wie Galderma am Dienstagabend mitteilte. Das entspricht einer Gesamtsumme von 298 Millionen Schweizer Franken. Das gesamte Platzierungsvolumen belaufe sich nun auf 2,3 Milliarden Schweizer Franken. Mit der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption dürfte sich der Free Float des Herstellers der Sonnencreme-Marke "Daylong" an der Schweizer Börse SIX auf 22,8 Prozent von bisher 20,4 Prozent erhöhen. Begleitet wurde der Börsengang von den US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie von der UBS. Mit dem Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen Schulden abbauen.

