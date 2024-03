Die Aktionäre der Dubai Electricity and Water Authority PJSC genehmigen die Zahlung von 3,1 Milliarden AED als Dividende

Die Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011 ) (Symbol: DEWA), der exklusive Strom- und Wasserversorger des Emirats Dubai und Mehrheitseigentümer des größten Kühlungsdienstleisters, der am Dubai Financial Market (DFM ), notiert ist, teilte mit, dass seine Aktionäre auf der Hauptversammlung am 28.März 2024 die Zahlung einer Gesamtdividende von 3,1 Milliarden AED mit Stichtag 8.April 2024 beschlossen haben.

Einzelheiten der Generalversammlung

An der Versammlung, die von S.E. Matar Humaid Al Tayer, dem Vorsitzenden des DEWA-Verwaltungsrats, geleitet wurde, nahmen S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO der DEWA, Mitglieder des DEWA-Verwaltungsrats sowie 85,9% der Aktionäre teil. Die Versammlung fand am Donnerstag (28. März 2024) im Kempinski Boulevard Hotel in Dubai statt und wurde auch virtuell abgehalten.

Attraktive Dividendenausschüttung

Für Aktionäre, die vor dem Dividendenstichtag am 8. April 2024 in DEWA-Aktien investiert sind (mit einem Berechtigungsstichtag am 4.April 2024), beträgt die nächste Zwölf-Monats-Dividendenrendite 5,0 %, bezogen auf den IPO-Aktienkurs von 2,48 AED pro Aktie.

"Dank der einsichtigen Vision und der weisen Richtlinien unserer weisen Führung ist Dubai zu einem globalen Drehkreuz für Handel, Finanzen, Tourismus und grüne Wirtschaft geworden. Die DEWA trägt entscheidend dazu bei, dass die Infrastruktur Dubais mit der steigenden Nachfrage nach Energie und Wasser Schritt hält. Unsere unermüdlichen Anstrengungen haben zu den Erfolgen der DEWA beigetragen, den Übergang zu sauberer Energie verdeutlicht und die globale Führungsrolle der DEWA begründet", sagte S.E. Matar Al Tayer .

"Mit Blick auf die Zukunft bin ich optimistisch, was unsere operativen und finanziellen Aussichten für 2024 angeht. Der starke Anstieg des Tourismus, die wachsende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen für Privathaushalte und Gewerbebetriebe und die steigende Zahl der tagsüber aktiven Bevölkerung in den Emiraten sind vielversprechende Indikatoren für weitere Wachstumsmöglichkeiten in unserem Geschäft. 2023 lag der Jahresumsatz der DEWA bei über 29 Mrd. AED, der Betriebsgewinn bei über 8,7 Mrd. AED und das EBITDA bei über 14,7 Mrd. AED, alles Zahlen, die den höchsten Stand in der Geschichte der DEWA widerspiegeln", sagte S.E. Saeed Al Tayer.

