Widerstand: 18.550 19.000 Unterstützung: 18.360 18.170 200-Tagelinie (SMA200) 16.472

Dax-Rückblick:

Auch nach der Osterpause bekommen die Bären (bislang) keinen Fuß in die Tür - der deutsche Leitindex steigt am Vormittag abermals auf ein neues Allzeithoch im Bereich 18.560 Punkte.

Dax-Ausblick:

Der dynamische Abverkauf in der letzten Handelsstunde nach dem neuen Allzeithoch ist allerdings ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite. Der Index ist weiterhin auf allen Zeitebenen historisch überkauft und reif für eine größere Verkaufswelle.

Unterschreitet der Dax per Stundenschluss den Bereich um 18.400 Punkte, wäre das erste prozyklische Verkaufssignal generiert. Bis dahin darf man die Käuferseite allerdings noch nicht abschreiben.

Quelle: Tradingview

