Dax verliert knapp 300 Punkte nach Rekordhoch - Lanxess-Aktie klettert gut sechs Prozent

Am Vormittag durften die Käufer zunächst erneut jubeln - der Dax markierte abermals ein neues Allzeithoch im Bereich um 18.560 Punkte. Das war der achte (!) Handelstag in Folge an dem ein neues Allzeithoch markiert wurde.

Seit Mitte Januar hatte der Dax ohne größere Zwischenkorrekturen über 13 Prozent zulegen können. Dabei hatte der Index acht Wochen in Folge zulegen können. Speziell in den vergangenen beiden Wochen war der Widerstand der Bären komplett erlahmt - der Dax kletterte von einem Allzeithoch zum nächsten.

Heute gab es dann die Quittung für diesen Exzess - der Index verlor am Nachmittag zwischenzeitlich knapp 300 Punkte vom Tageshoch und ging mit einem Minus von über 200 Punkten bei 18.290 Punkte aus dem Handel.

Lanxess legt 6 Prozent zu

Lanxess war mit einem Plus von über 6 Prozent Tagesgewinner im HDAX. Die Aktie des Anbieters von Spezialchemikalien mit Hauptsitz in Köln löste sich somit dynamisch vom viel beachteten EMA50 im Tageschart gen Norden und bestätigte damit die positive Einschätzung aus der Vorwoche.

Vonovia größter Dax-Verlierer

Siemens Energy war mit einem Zugewinn von 2,18 Prozent Tagesgewinner im Dax40, größter Verlierer im deutschen Leitindex waren die Titel von Vonovia mit einem Abschlag von über 4 Prozent.

Sie litten ein wenig darunter, dass die US-Investmentbank Goldman Sachs sie von der "Conviction List" für besonders aussichtsreiche Aktien gestrichen hat. Vor allem aber belasteten die Zinsunsicherheiten die gesamte Immobilienbranche.

Im MDax ging es nach einer positiven Analystenstudie der Privatbank Berenberg für Krones um 3,7 Prozent nach oben. Analyst Benjamin Thielmann stufte das Papier des Abfüllanlagenherstellers auf "Buy" hoch und verwies dafür unter anderem auf den hohen Auftragsbestand.

Delivery Hero gewannen 5,6 Prozent. Analyst Marcus Diebel von der Bank JPMorgan äußerte sich positiv zu Geschäftszahlen des südkoreanischen Delivery-Hero-Geschäfts Woowa. (mit Material von dpa-AFX)