Trading-Chance: Gold nach Ausbruch weiter Long

Nach einer dreieinhalbjährigen Seitwärts-Konsolidierung brach der Goldpreis Anfang März 2024 dynamisch auf ein neues Allzeithoch aus. Seitdem gibt es kaum nennenswerte Rücksetzer und immer wieder Kaufinteresse. Wir wollen uns heute unter anderem mit dem positiven Intermarket-Umfeld und anderen Faktoren auseinandersetzen, die für trendkonforme Trading-Chancen sprechen.

Stillhalter unter Druck geraten

Der Optionsmarkt ist heutzutage sogar größer, als der US-Aktienmarkt! Entsprechend kann man sich vorstellen, dass dessen Auswirkungen auf die Märkte enorm sind. Gerade auf den Goldpreis lauten sehr viele, wenn nicht gar die meisten Wetten, was Rohstoffe angeht. Die überwältigende Mehrzahl der Optionsgeschäfte sind Stillhaltergeschäfte. Dabei verkauft der Stillhalter die Option mit einer spezifischen Basis und setzt auf einen wertlosen Verfall, um die Optionsprämie einzustreichen. Wenn beispielsweise die Überzeugung vorherrscht, dass der Goldpreis im Juni 2024 NICHT oberhalb von 2200 Dollar notiert, könnte eine Option mit einer Basis bei 2200 Dollar verkauft werden. Steht Gold zum Juni-Abrechnungstermin tatsächlich unterhalb von 2200 Dollar, so ist die Option nicht ins Geld gelaufen und hat drastisch an Wert verloren. Davon profitiert der Stillhalter und streicht die Optionsprämie (meist ein geringer Betrag von z.B. 500$) ein. Geht die Wette jedoch schief und der Preis steigt über die 2200er-Marke an, ist das Verlustpotenzial viel größer und kaum kalkulierbar. In dem Fall entsteht für den Verkäufer der Option Handlungsbedarf, um seine Verluste zu managen. Hierfür kann dann zum Beispiel der Future gekauft werden, um mit dem Gegengeschäft, die Verluste zu hedgen.

In den letzten Monaten und Jahren gab es überdurchschnittlich viele Spekulationen auf einen Verbleib des Goldpreises unterhalb von 2050 und 2100 Dollar. Immer wieder scheiterte Gold auch genau an diesen Marken, auf die so viele Wetten am Optionsmarkt lanciert worden waren. Mit dem dynamischen Ausbruch aus dem Vormonat sind diese Marken pulverisiert worden und die Stillhalter unter Druck geraten. Genau diese Situation lässt bislang einen stabilen Trend entstehen.

Trendfolger (Fonds) kaufen

Fonds agieren zumeist trendkonform. Dies lässt sich gegenüber den Kunden am ehesten rechtfertigen und hat sich als sinnvolle Strategie herausgestellt. Wenn ein Markt, wie Gold, auf ein neues Mehrjahres- oder gar Allzeithoch ausbricht, weckt das typischerweise öffentliches Interesse und mediale Aufmerksamkeit. Es dauert dann nicht lange, ehe die Fonds auf den fahrenden Zug aufspringen, und den Trend mit ihren Käufen intensivieren.

Intermarkets sehr positiv (Forecast)

Jeder Markt hat einige wenige Haupteinflussfaktoren fundamentaler Natur, so auch Gold. Diese wirken zeitversetzt auf den Goldpreis und ermöglichen es, die zu bevorzugende Spekulationsrichtung mit einer hohen Trefferquote von über 80% vorab zu identifizieren. Behilflich ist hierfür unser selbst entwickelter Forecast, der die wahrscheinliche Schwungrichtung des beliebten Edelmetalls vorzeichnet (schwarze Linie im folgenden Chart).

Hier können wir sehen, dass der intermarketbasierte Forecast ab Februar 2024 bis zum Jahresende aufwärts zeigt (rechter Bildrand). Die Intermarkets (u.a. Realzins) zeichnen also ein positives Szenario vor, so dass weiterhin trendkonform Long gehandelt werden kann.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Open End Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Für dieses Szenario favorisieren wir einen Open End Turbo Bull Optionsschein von UniCredit, dessen Basis bei 1669,944 US-Dollar gelegen ist. Somit ist ein ausreichender Puffer vorhanden, gleichzeitig aber ein guter Partizipationsgrad. Das Produkt hat keine Laufzeitbeschränkung und wirkt aktuell mit einem Hebel von 3,94. Einen sinnvollen Stop-Loss sehen wir knapp unter dem Tief der Ausbruchskerze bei ca. 2050 US-Dollar. Das entspricht einem Stop-Loss von 32 Euro im Produkt. Die WKN lautet HC05QL.

Wichtige Chartmarken:

Unterstützungen: 2080, 2050, 1950 US-Dollar

Widerstände: keine

Open End Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN HC05QL ISIN DE000HC05QL8 Typ Turbo Bull Optionsschein Basispreis 1669,944 US-Dollar K.O. 1669,944 US-Dollar Laufzeit open End Emittent UniCredit Hebel 3,94 Stop-Loss Zertifikat 32,00 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

