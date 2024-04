OTS: KfW IPEX-Bank / Deutschlandnetz: KfW IPEX-Bank unterstützt VINCI ...

Deutschlandnetz: KfW IPEX-Bank unterstützt VINCI Concessions mit grüner Finanzierung für Hochleistungsladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge Frankfurt am Main (ots) - Das Deutschlandnetz wird eine flächendeckende Versorgung mit HPC (High-Power Charging)-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge ("EV") in ganz Deutschland sicherstellen. Diese Finanzierung qualifiziert sich als Green Loan in Übereinstimmung mit den "Green Loan Principles" in der Kategorie "sauberer Verkehr". Die Eliso GmbH erhielt den Zuschlag für drei Lose, die über 100 Standorte und 828 Ladestationen in Nordwest-, Nordost- und Mitteldeutschland umfassen. Eliso ist vollständig im Besitz von VINCI Concessions Deutschland und wird von ihr betrieben. Die Ausschreibung erfolgte durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). Die KfW IPEX-Bank stellt Eliso zusammen mit SMBC, Societe Generale, ABN Amro und Investec für seine Bauvorhaben im Rahmen der drei Lose ein maßgeschneidertes Projektfinanzierungspaket in Höhe von insgesamt rund 130 Mio. EUR zur Verfügung. "Die Finanzierung für das Deutschlandnetz passt perfekt zu unserer Aufgabe, die Transformation hin zu einer nachhaltigen Zukunft zu unterstützen", sagte Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Eine allerorts verfügbare Ladeinfrastruktur ist für den Umstieg auf die E-Mobilität unerlässlich, die eine wesentliche Rolle auf dem Weg zur Dekarbonisierung spielen wird." Schon im Dezember 2023 hat die KfW IPEX-Bank mit der Unterstützung eines Konsortiums aus HOCHTIEF und EWE Go zum Bau von 850 Ladestationen eine Finanzierung für das Deutschlandnetz bereitgestellt. Insgesamt sorgt das Deutschlandnetz für eine flächendeckende Schnellladeinfrastruktur mit insgesamt rund 9.000 Ladestationen an 9.000 Standorten. Jede Ladestation muss technisch in der Lage sein, eine Leistung von 400 kW zu erbringen. Pressekontakt: Antje Schlagenhaufer E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de Tel.: +49 69 7431-4009 http://www.kfw-ipex-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5748832 OTS: KfW IPEX-Bank