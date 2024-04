Chance mit 88,6% Trefferquote

Werbung

Der April bringt gleich eine ganze Reihe von Trading-Chancen im Währungsbereich mit sich. Dies liegt unter anderem daran, dass in diesem Monat Steuerstichtag in den USA und Großbritannien ist. Für den Australischen Dollar vs. US-Dollar stellen wir heute eine Chance vor, deren Trefferquote über 35 Jahre bei 88,6% liegt!

Kurzfristige Saisonalität im AUD/USD

Die Kennziffern dieser Kurzfrist-Strategie sind beeindruckend, wie man im folgenden Schaubild sehen kann. In 9 von 10 Jahren steigt der Australische Dollar gegenüber dem US-Dollar zwischen dem 4. und 10 Handelstag des Monats April. Allgemein ist Dollar-Schwäche im April das typische Muster, weshalb sich auch in mehreren Währungspaaren vs. Dollar Long-Setups ergeben.

88,6% Trefferquote für dieses Setup! · Quelle: www.realmoneytrader.com

CoT-Daten sehr bullish!

Zwar haben die im Commitment of Traders Report (CoT) veröffentlichten Positionen der großen Händlergruppen für derart kurzfristige Zeitfenster allenfalls geringe Aussagekraft, doch zeichnet der CoT-Report derzeit auch mittelfristig ein positives Bild für den Australischen Dollar zum US-Dollar. Die Commercials sind mit 117.500 Kontrakten Netto-Long, was eine der größten Netto-Positionen aller Zeiten darstellt. Typischerweise wertet der Australische Dollar in der Folgezeit (6-18 Monate) kräftig auf, wenn eine solche Konstellation vorliegt.

Unlimited Turbo Long auf AUD/USD

Die heutige Chance kann zum Beispiel mit einem Unlimited Turbo Long der BNP Paribas genutzt werden. Wir haben hierfür ein Produkt ausgewählt, dessen Knockout und Basis bei 0,5905 AUD/USD gelegen ist. Der Hebel liegt aktuell bei 9,4. Basierend auf der zugrunde liegenden Strategie ist ein Stop-Loss bei 0,6150 AUD/USD sinnvoll. Das entspricht im Zertifikat einem Kurs von etwa 2,10 Euro. Die WKN des Produktes lautet PF0HTF.

Basiswert AUD/USD WKN PF0HTF ISIN DE000PF0HTF9 Typ Turbo Optionsschein Basispreis 0,5905 AUD/USD K.O. 0,5905 AUD/USD Laufzeit unlimited Emittent BNP Paribas Hebel 9,4 Stop-Loss Zertifikat 2,10 Euro

