Original-Research: urban-gro, Inc (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: urban-gro, Inc - from First Berlin Equity Research GmbH Classification of First Berlin Equity Research GmbH to urban-gro, Inc Company Name: urban-gro, Inc ISIN: US91704K2024 Reason for the research: Jahresergebnisse Recommendation: Kaufen from: 04.04.2024 Target price: $4,30 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 4,70 auf USD 4,30. Zusammenfassung: Trotz eines erheblichen Umsatz- und EBITDA-Rückgangs in Q4 behalten wir unsere Kaufempfehlung für UGRO bei. Das vierte Quartal war reines Pech, als drei kommerzielle Projekte, die bis JE23 fertiggestellt werden sollten, in das Jahr 2024 verschoben wurden. Die Anleger reagierten auf die Nachricht mit Verkäufen, aber wir sind der Meinung, dass sich der drastische Aktienkursrückgang bereits bei der Q1-Berichterstattung als Überreaktion erweisen könnte. Das Management von UGRO betonte, dass die Projekte nicht verloren seien und in Q1 wieder aktiv waren, während es gleichzeitig bekräftigt hat, dass das Unternehmen 2024 ein schwarzes AEBITDA erreichen will. Die erste Guidance für 2024 unterstreicht die Notwendigkeit, konservativ zu sein und die Glaubwürdigkeit bei den Investoren wiederherzustellen. In der Zwischenzeit bleiben auch potenzielle legislative Katalysatoren für amerikanisches Cannabis im Spiel. Nach Anpassung unserer Prognosen für den Jahresbericht 2023 ist unser Kursziel nun $4,30 (zuvor: $4,70). First Berlin Equity Research has published a research update on urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 4.70 to USD 4.30. Abstract: We are staying Buy-rated on UGRO, despite a substantial Q4 topline and EBITDA miss. The company was snake-bitten in Q4, when three commercial projects slated for YE completion pushed into 2024. Investors hit the bid on the shortfall, but we think the sharp stock recoil may prove to be an overreaction as soon as Q1 reporting. UGRO brass emphasised that the projects were not lost and were active in Q1, while also recommitting to achieve a black AEBITDA in 2024. The initial 2024 guide underpins the need to be conservative and restore credibility with investors. Meanwhile, potential legislative catalysts for American cannabis also remain in play. Our TP moves to $4.3 (old: $4.7) after recalibrating FBe on 2023 reporting. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/29323.pdf Contact for questions First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------transmitted by EQS Group AG.------------------- The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. °