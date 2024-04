Drei Fragen an Bernecker 05.04.2024

Gold erreicht neue Höhen: Ist der Kurs ausgereizt oder geht noch mehr?

Die Goldwette hatte ich bereits im November als Perspektive erläutert. Zum einen technisch, zum anderen vom Verhältnis der vorhandenen Goldmenge auf der Welt, der noch möglichen förderbaren Goldmengen und dem Verhalten der Notenbanken. Sie kaufen monatlich rund 240 bis 250 Tonnen in der Summe. Diese stabile Nachfrage trifft auf ein zunehmend reduziertes Angebot. Wo liegen dann die Zielpreise? 3.000 Dollar sind in kleinen Schritten eine denkbare Richtung.

Apropos Edelmetall: Silber erreichte diese Woche ein 2-Jahreshoch. Ist das der Beginn einer Rallye oder geht es bald wieder abwärts?

Silber folgt dem Goldtrend, hat aber einen sehr volatilen Preisverlauf. Das ist an den Charts leicht ablesbar. Eine wichtige Rolle spielt hierbei der Silberverbrauch in der Industrie. Also: Der Silbertrend folgt dem Goldtrend, aber mit einiger Nervosität.

Redcare Pharmacy liefert wieder gute Zahlen: Was spricht eigentlich gegen die Aktie?

Nichts, gemessen an der Konzeption einer Online-Apotheke im Europarahmen. Die Frage ist die angemessene Bewertung zum einen der laufenden Umsätze und deren nachhaltiger Ertragsstärke. Das ist noch nicht endgültig erkennbar. Über 3 Milliarden Euri Marktwert für rund 2,4 Milliarden Umsatz und ein KGV über 70 vertragen sich nur bedingt.